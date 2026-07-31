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KVÍZ: 40 otázek, které by měl znát každý táborník. Kolik bodů získáte vy?
Pamatujete si ještě Morseovu abecedu, umíte určit sever podle buzoly nebo víte, jak správně uhasit táborový oheň? Připravili jsme velký tábornický kvíz plný otázek z přírody, orientace, první pomoci...
KVÍZ: Od anatomie k orgasmu. Velký kvíz o sexu a tajných zákoutích lidského těla
Jak dobře se vyznáte v pojmech ze světa erotiky a sexu? Víte, kdy se slaví den ženského orgasmu? Ať trochu tápete, nebo si myslíte, že patříte mezi skutečné znalce, vyzkoušejte si své znalosti v...
Po melounu můžete skončit i v nemocnici. Přednosta kliniky varuje
Meloun patří mezi nejoblíbenější letní pochoutku a většina lidí ho považuje za ideální osvěžení. Jenže pokud ho člověk sní příliš mnoho, může zároveň přijmout velké množství tekutin. Zatímco zdravý...
Tyto slavné hvězdy se netají bisexualitou. Některé vás možná překvapí
Přiznat sexualitu není vždy jednoduché pro „obyčejné“ smrtelníky, natož pro hvězdy, které jsou pod drobnohledem celého světa. Přesto jsou tací, kteří se hrdě vyjádřili právě na toto téma. Podívejte...
Sedmdesát slavných hvězd promluvilo o děsivém dětství. Jejich osudy šokují
Podívejte se do naší galerie na sedmdesát slavných osobností, které se svěřily s otřesnými zážitky, které prožily v dětství. Jedná se o vzpomínky, které by nejraději tyto hvězdy zapomněly, ale těžko...
Steroidy nejsou zkratkou k úspěchu. Ničí játra, ledviny i plodnost, varuje lékař
Hitem sociálních sítí jsou videa propagující „doplňky“ na růst svalů. Lékaři ale varují, že jde často o nereálné nebo přímo lživé informace, které vyzdvihují benefity a opomíjí rizika. „Většina...
Mysleli si, že bere drogy. Ve skutečnosti jí kvůli nemoci vypadaly zuby
Když bylo Becce z USA dvaadvacet let, sdělil jí zubař, že jí musí vytrhat všechny zuby. Začaly totiž padat. Na vině byl nedostatek vitamínů a minerálů. „Lidé si mysleli, že beru drogy. Ale nic...
Nejkrásnější australští herci: Prohlédněte si 60 největších fešáků
Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti herců z Austrálie, kteří bodují u diváků. Někteří už jsou hereckými bardy, jiní jsou součástí mladé generace, která teprve na své místo na výslunní...
Přípravy na dovolenou od A do Z: na tohle určitě nezapomeňte
Možná, že do vaší dovolené ještě nějaký ten čas zbývá, je ale dobré začít s přípravami. Díky tomu vás před odjezdem nepřekvapí žádné komplikace a volné dny si maximálně užijete.
Svěží jako mořský vánek. Tak se budete cítit, až obléknete modrou
Modrá barva připomíná mořskou hladinu, svěží vánek i bezstarostné dny prázdnin. Nosí se ve všech odstínech a jistě si z nich vyberete takový, který bude slušet právě vám.
20 filmových polibků, které si budete chtít přehrávat pořád dokola
Možná už jsme tak žhavé polibky v životě prožily, rozhodně si je ale nikdy nenecháme ujít na filmovém plátně. Sesbíraly jsme pro vás dvacet nejikoničtějších polibků, které umí vyvolat šimrání v břiše...
Trápí vás únava? Než sáhnete po kávě, vyzkoušejte těchto 30 potravin
Únava vás dohání už dopoledne a odpoledne sotva fungujete? Než sáhnete po dalším šálku kávy, podívejte se na svůj jídelníček. Právě z něj tělo získává živiny, které potřebuje ke svému správnému...
KVÍZ: Od anatomie k orgasmu. Velký kvíz o sexu a tajných zákoutích lidského těla
Jak dobře se vyznáte v pojmech ze světa erotiky a sexu? Víte, kdy se slaví den ženského orgasmu? Ať trochu tápete, nebo si myslíte, že patříte mezi skutečné znalce, vyzkoušejte si své znalosti v...
Konec nepohodlí, či riskantní trend? Proč ženy odhazují podprsenky a kalhotky
Mít, či nemít? Toť otázka. Řeč je o spodním prádle. Jsou to pro vás jen nevelké kousky látky zbytečně zabírající místo v kufru na dovolenou, nebo nezbytnost, bez níž si život neumíte představit?...
Místo hemoroidů rakovina. Příběh ženy varuje před přehlíženým příznakem
Pětačtyřicetiletá Amber Kissellová z Velké Británie měla krev ve stolici a šla kvůli tomu k lékaři, protože měla obavy o zdraví. Jako první ji napadla rakovina, ale lékař ji ujistil, že jsou to...
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Elsa Pataky oslavila padesátku. Jak se změnila kráska z Rychle a zběsile
Původem španělská herečka a modelka, která se celosvětově proslavila rolí policistky Eleny Nevesové ve filmové sérii Rychle a zběsile a hlavní rolí v akčním filmu Interceptor, nedávno oslavila...
Stačilo, že mu netopýr v noci přistál na tváři. Chlapec zemřel na vzteklinu
Jakýkoli přímý kontakt s netopýrem představuje riziko nákazy vzteklinou, varuje Canadian Medical Association v souvislosti s dva roky starým případem jedenáctiletého chlapce, který zemřel na...