Obdivovaní okolím, chameleoni beze strachu. Dá se žít s psychopatem?

„Byl to totální psychopat, musela jsem se s ním rozejít, jinak by mě to sežralo.“ Toto slovo už se nám dávno zakořenilo v běžné komunikaci a ve své zlosti jsme schopní s ním počastovat téměř každého, ale tedy většinou lidi, kteří se dle našeho chovají zle a manipulativně a nějakým způsobem nám ublížili.

Termín psychopat v psychiatrických slovnících nenajdete. Podle uznávaného psychiatra Radkina Honzáka jej odborníci vyškrtli a lidé, které by dříve diagnostikovali jako psychopaty, jsou dnes označováni za ty s poruchou osobnosti.

Kde sedí nejvíc psychopatů? (podle britského psychologa Kevina Duttona) Ředitelé společností, vysoký management a politici

Právníci

Pracovníci ve zvukových a vizuálních médiích (rádio a TV)

Obchodníci a prodejci

Chirurgové

Píšící novináři

Policisté

Duchovní

Šéfkuchaři

Úředníci

Nicméně i přes nejasný termín psychopati existují a podle odborníků tvoří asi procento současné populace. Dvacet procent z tohoto procenta pak tvoří kriminálníci, vrazi a sexuální delikventi.

„Psychopati trpí absencí strachu. Je to osobnost v lepším případě charismatická, v horším narcistická. Pravý psychopat je chameleon, je hypersociální, umí se začlenit,“ uvedl psychiatr Honzák v talkshow FacetoFace.

V každém korporátu psychopat?

Říká se, že neúspěšní psychopati sedí v kriminále a ti úspěšní ve vedoucích pozicích. Přesvědčení, že psychopati velí každému korporátu, je samozřejmě mýtus. I když podle odborníků jsou psychopati svými vlastnostmi předurčení k vedoucí pozici a úspěšné vůdcovství je jejich lepší a společnosti prospěšnější stránka. Mohou tak mít velký vliv na spoustu lidí. A srážka s nimi může hodně bolet a mít dlouhodobé následky.

„Pravda je, že na takových pozicích psychopaty najdete, protože mají vlastnosti, které je předurčují k tomu, aby byli na takových pozicích úspěšní. Hodí se na práci vyžadující rozhodnost a pevné nervy. Ideální jsou pro ně povolání jako právník, lékař, politik. Najdeme je i mezi náboženskými vůdci atd. Byl by to právě psychopat, který by rychle dokázal obětovat život jednoho člověka, kdyby tím dokázal zachránit větší počet lidských životů. Kdyby Neil Armstrong nebyl psychopatem, nebyl by býval schopen přistát na Měsíci,“ uvedl už dříve Radek Pěkný, klinický psycholog ze Vzdělávacího a psychoterapeutického centra s tím, že pro společnost jsou v tomto smyslu potřební.

Podle psychiatra Honzáka poznáme psychopata bezpečně až v momentě, kdy mu naletíme, na ulici jej zkrátka nediagnostikujete. Existují však společné znaky, které psychopatické osobnosti charakterizují a které, když rozeznáme, nám pomohou zůstat ve střehu.