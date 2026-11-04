Vnímá malé dítě rozdíl mezi hraním a učením se?
Není v tom rozdíl, hraní je pro něj hlavní způsob učení. Když miminko chytí do ruky kostku, rozvíjí svou prostorovou představivost, vnímá různé materiály i gravitaci. Starší děti, které si hrají na obchod, trénují sociální interakce a počítání. Pro děti je hra nejúčinnější formou učení a je dobré, když dostává prostor i ve školách.
Děti obklopené přemírou hraček jsou roztěkanější, hůř se do hry ponoří, může to zvyšovat i jejich vnitřní dráždivost a agresi.