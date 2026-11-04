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Proč děti potřebují nudu? Samostatná hra bez pravidel rozvíjí fantazii, líčí psycholožka

Anna Bortlová
  20:00

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Lenka Minářová | foto: Michal FantaMAFRA

Pokud vás nebaví dělat s dětmi bábovičky, upečte společně raději jednu opravdovou. „Dítě potřebuje především vědomou pozornost rodiče a pak je mu v podstatě jedno, co s ním dělá,“ říká psycholožka Lenka Minářová. A popisuje taky, v čem mu máma s tátou nenahradí jeho vrstevníky.

Vnímá malé dítě rozdíl mezi hraním a učením se?
Není v tom rozdíl, hraní je pro něj hlavní způsob učení. Když miminko chytí do ruky kostku, rozvíjí svou prostorovou představivost, vnímá různé materiály i gravitaci. Starší děti, které si hrají na obchod, trénují sociální interakce a počítání. Pro děti je hra nejúčinnější formou učení a je dobré, když dostává prostor i ve školách.

Děti obklopené přemírou hraček jsou roztěkanější, hůř se do hry ponoří, může to zvyšovat i jejich vnitřní dráždivost a agresi.

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Proč děti potřebují nudu? Samostatná hra bez pravidel rozvíjí fantazii, líčí psycholožka

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