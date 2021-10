Syndrom Petra Pana. Proč někteří muži nikdy nedospějí a žijí jako paraziti

„Všechny děti vyrostou. Až na jedno.“ Tak začíná kniha skotského spisovatele a dramatika Jamese Matthewa Barrieho o Petru Panovi, nestárnoucím chlapci, který utekl před dospělostí do fiktivní Země Nezemě plné her a dobrodružství. O osmdesát let později se touto postavou inspiroval americký psychoterapeut Dan Kiley, když v knize The Peter Pan Syndrome: Men who have never grown up (Syndrom Petra Pana: Muži, kteří nikdy nevyrostou) popsal nevyzrálé muže, kteří se vyhýbají zodpovědnosti, mají strach z trvalých vztahů a na svém okolí de facto parazitují.