„Krize se vymezuje jako reakce na situaci, kterou jedinec nemůže snadno řešit v rámci obvyklých strategií, jakými je zvyklý zvládat zátěž,“ definuje psycholožka Bohumila Baštecká v publikaci Základy klinické psychologie.

Ke zvládnutí krize logicky tedy potřebujete novou strategii. Třeba vám navenek docela obyčejné věci, které vás pošleme nakoupit v rámci plánu Jak se odrazit ze dna, budou připadat malicherné. Zcela určitě všechny nefungují na každého – a možná že ze svých zkušeností víte o jiných, které by bylo vhodné zmínit. Za pokus to ale stojí. A třeba právě některá z těchto zdánlivých maličkostí zafunguje jako „game-changer“ otáčející běh vašeho života z krize zpátky do klidnějších vod a k lepším zítřkům.