Pomoc, nechci řídit. Jak zvládnout strach a sednout po letech za volant

Ženy za volantem Jaké chyby v chování v silničním provozu jsou typicky ženské? Ženy jako účastnice silničního provozu častěji než muži nereagují na hrozící nebezpečí, reagují příliš pomalu či naopak zbrkle. Častěji než muži opomenou provést některý ze série potřebných úkonů. Nadprůměrně často bourají na křižovatkách z důvodu špatného vyhodnocení dopravní situace.

Ženy jako účastnice silničního provozu častěji než muži nereagují na hrozící nebezpečí, reagují příliš pomalu či naopak zbrkle. Častěji než muži opomenou provést některý ze série potřebných úkonů. Nadprůměrně často bourají na křižovatkách z důvodu špatného vyhodnocení dopravní situace. Kdo bývá po nehodě častěji hospitalizován? Jednoznačně muži. To platí pro všechny kategorie účastníků silničního provozu. Nejmarkantnější rozdíl je u motocyklistů, kde si v důsledku nehody pobude v nemocnici dvakrát více mužů než žen. V nemocnici si déle poleží muži než ženy (8 vs. 7 dní). Muži se častěji než ženy léčí s frakturami, otevřenými ranami, otřesem mozku, vymknutím kloubu, odřeninami. Doménou žen jsou pak pohmožděniny, modřiny, podvrtnutí kloubu, poranění svalů či šlach. To vše vypovídá o tom, že nehody mužů bývají závažnější, a to v souvislosti s jejich tendencí jezdit rychle a nejednou i agresivně.

Jednoznačně muži. To platí pro všechny kategorie účastníků silničního provozu. Nejmarkantnější rozdíl je u motocyklistů, kde si v důsledku nehody pobude v nemocnici dvakrát více mužů než žen. V nemocnici si déle poleží muži než ženy (8 vs. 7 dní). Muži se častěji než ženy léčí s frakturami, otevřenými ranami, otřesem mozku, vymknutím kloubu, odřeninami. Doménou žen jsou pak pohmožděniny, modřiny, podvrtnutí kloubu, poranění svalů či šlach. To vše vypovídá o tom, že nehody mužů bývají závažnější, a to v souvislosti s jejich tendencí jezdit rychle a nejednou i agresivně. Jsou, nebo nejsou ženy bezpečnější řidičky? Obecně muži řidiči umírají na ujetou miliardu kilometrů o polovinu častěji než ženy. Nejnebezpečnější jsou ve věku 16-19 let, umírají o více než 80 % častěji než jejich vrstevnice.

Obecně muži řidiči umírají na ujetou miliardu kilometrů o polovinu častěji než ženy. Nejnebezpečnější jsou ve věku 16-19 let, umírají o více než 80 % častěji než jejich vrstevnice. Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu uvádí, že pokud by všichni ve svých konkrétních zemích užívali silnice tak bezpečně jako ženy, poklesla by úroveň mortality dopravních nehod na hodnotu o cca 20 % nižší, než v průměru činí u Švédska, Velké Británie a Nizozemska, tedy států s nejpříznivějšími statistikami dopravních nehod.

Zdroj: Platforma Vize 0