Může puberta dítěte proběhnout v klidu?

Co je to puberta v klidu? Existuje řada rodičů, která za klidnou pubertu považuje to, že se dítě dobře učí a poslouchá jak hodinky. Pro jiné může být klidnou pubertou to, že dítě nedělá průšvihy, chodí do školy, nepije alkohol a nebere drogy. A mezi tím je obrovské pole, kde nás čeká spousta otazníků: co jsme my rodiče schopní tolerovat, co můžeme respektovat, co je u nás už přes čáru a u čeho už se o dítě bojíme. V tom se všichni můžeme zásadně lišit.

Vždycky, když mi přijde rodič s dítětem na terapii a řekne mi: „My máme skvělý vztah, jsme spolu kámoši“, tak já už tuším, že tam bude problém.