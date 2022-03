V různých jazycích popisujeme realitu odlišně, říká psycholingvistka

Psycholingvistika, co to vlastně je? Vystačíme si s vysvětlením „propojení psychiky a jazyka“?

Zjednodušeně ano. Většina lidí asi tuší, že lingvistika je studium jazyka. Psycholingvistika nezapomíná na člověka, který jazyk používá, snaží se mu porozumět a do toho dělá spoustu jiných činností. Psycholingvistika se tak snaží zkoumat jazyk jako součást jeho uživatele.

Když dáte Angličanovi a Španělovi za úkol popsat obrázek, na kterém dvě ženy plavou k vodopádu, každý z nich se zaměří na jinou část situace.