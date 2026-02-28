Proč někdy toužíte vplout mezi davy bavících se lidí a užít si nadupaný koncert a jindy byste nejraději zalezli do doupěte a klidně na tři dny vypnuli telefon?
Když Karl Gustav Jung v roce 1921 ve své knize Psychologické typy rozdělil osobnosti na introverty a extroverty podle toho, odkud berou energii, na otroverty tehdy ještě ani nepomyslel. Přitom dnešní společnost je na ně bohatá, a kdybyste znali tento termín dřív, možná byste se netrápili tím, kam se zaškatulkovat.
Má svou vlastní cestu, která mu musí dávat smysl. Je zkrátka schopný i v davu myslet zcela nezávisle.