Mají rádi lidi, ale v davu jsou za outsidery. Seznamte se s otroverty

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Martina Procházková
Máte rádi lidi a kontakt s nimi, ale davy a hromadné hurá akce nesnesete? Vyhledáváte blízkost, ale mezi lidmi si přijdete jako naprostý outsider? Možná jste otroverti. Nová charakteristika osobnostního typu sedí k lidem, kteří čerpají z kvalitních vztahů a znají své hranice. A zachycuje, že společnost není černobílá a že jít s davy není pro každého.

Proč někdy toužíte vplout mezi davy bavících se lidí a užít si nadupaný koncert a jindy byste nejraději zalezli do doupěte a klidně na tři dny vypnuli telefon?

Když Karl Gustav Jung v roce 1921 ve své knize Psychologické typy rozdělil osobnosti na introverty a extroverty podle toho, odkud berou energii, na otroverty tehdy ještě ani nepomyslel. Přitom dnešní společnost je na ně bohatá, a kdybyste znali tento termín dřív, možná byste se netrápili tím, kam se zaškatulkovat.

Má svou vlastní cestu, která mu musí dávat smysl. Je zkrátka schopný i v davu myslet zcela nezávisle.

