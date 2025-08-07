Již několik let koluje světem zpráva, že v Japonsku je více domácích mazlíčků než dětí. Podle serveru Japan Today žije v zemi přibližně sedmnáct milionů dětí do šestnácti let, zatímco počet psů a koček dosahuje téměř dvaceti milionů. Všimla jsem si toho taky při své nedávné cestě – ve výlohách byly vystavené řady kočárků pro domácí mazlíčky a taky množství doplňků pro psy bylo neuvěřitelné.
Pouto se psem v sobě kombinuje lásku podobnou té, jakou lidé cítí k dítěti, s nízkokonfliktní dynamikou typickou pro přátelství.