Příprava začíná otázkou: Kde se ztrácejí body
V opraveném testu zůstaly dvě úlohy bez odpovědi. U jedné dítě nevědělo, jak začít, ke druhé se vůbec nedostalo. V prvním případě pomůže projít potřebný postup na jednodušším příkladu, ve druhém má smysl podívat se, kde v testu strávilo nejvíc času.
Po opravě projděte poznámky a rozepsané výpočty. Zeptejte se dítěte, co zkoušelo a ve kterém místě se zaseklo. U chybného výsledku hledejte první krok, ve kterém se řešení odchýlilo. Když se stejná potíž objeví ve více testech, máte téma pro příští procvičování.
|Co se při řešení stalo
|Na co zaměřit další přípravu
|Dítě nevědělo, jak začít.
|Vysvětlete potřebný princip a vyzkoušejte ho na jednodušší úloze.
|Dítě postup znalo, ale přehlédlo podmínku.
|Zkuste před řešením vlastními slovy říct, na co se zadání ptá a jaké podmínky musí odpověď splnit.
|Dítě zvolilo správný postup, ale spletlo se ve výpočtu.
|Najděte konkrétní chybný krok a procvičte početní operaci, ve které se spletlo.
|Dítě se k úloze v časovém limitu nedostalo.
|Projděte, kde se zdrželo. Při dalším testu ať zkusí těžkou úlohu označit, přeskočit a později se k ní vrátit.
|Po vysvětlení dítě postup chápalo, ale samo podobnou úlohu nezvládlo.
|Vraťte se k nejasnému kroku. Pak dítěti dejte nové zadání, které zkusí vyřešit bez nápovědy.
|Dítě zapsalo správný výsledek na jiné místo nebo v jiném tvaru.
|Procvičte zápis do záznamového archu. Při kontrole ať dítě ověří číslo úlohy i požadovaný tvar odpovědi.
Správná odpověď neznamená pochopený postup
„Vyšlo mi to“ je při opravě testu dobrá zpráva. U otázky s výběrem odpovědí se ale dítě mohlo trefit odhadem. V matematice mu zase mohl pomoct vztah, který zná zpaměti. Při slevě o 25 procent stačí od původní ceny odečíst čtvrtinu. Když má příště určit cenu po slevě o 13 procent, může tápat.
Také u správné odpovědi se proto občas zeptejte, jak na ni dítě přišlo. V češtině ať třeba ukáže, o kterou pasáž textu se opřelo. Pokud rovnici vyřešilo dosazením jedné z nabízených odpovědí, zkuste mu příště dát podobnou rovnici bez nabídky výsledků.
Při kontrole se hodí mít po ruce i vysvětlení řešení. Cermat ho zveřejňuje u vybraných testů z češtiny a matematiky a připomíná, že k výsledku může vést víc cest. Také Scio u některých cvičných testů nabízí rozbor, podle kterého můžete vybrat, jaké typy úloh ještě procvičit.
Procvičování na přijímačky: Cvičte témata, ne celé předměty
„Dneska budeme dělat matematiku“ může znamenat cokoli od zlomků po rýsování. Zkuste si předem vybrat jeden typ úloh, třeba dělení v daném poměru nebo řazení částí textu. Podle toho pak vyberte několik zadání od jednodušších po náročnější.
- V matematice si pomozte náčrtem. Když má dítě rozdělit 32 korun v poměru 3 : 5, ať si nakreslí osm stejných dílků. Nejdřív spočítá, kolik korun připadá na jeden dílek. Pak už může určit hodnotu tří a pěti dílků. V náročnější úloze může znát jen jednu z částí a dopočítávat celek.
- V češtině hledejte, které úryvky patří k sobě. Při řazení zpřeházeného příběhu může dítě nejdřív spojit otázku s odpovědí nebo najít úryvek, který navazuje na právě představenou postavu. Vodítkem bývají i slova jako „mezitím“ nebo „potom“. Teprve pak zkusí poskládat celý příběh a přečíst si ho v navrženém pořadí.
- Na konci si řekněte, co bude příště. Stačí krátká poznámka, třeba „Rozdělit celek v poměru už umím, příště zkusím příklady, kde znám jen jednu část.“ Při další přípravě pak rovnou víte, jaká zadání vybrat.
Příprava má ověřit i práci s časem
Pár příkladů stačí k procvičení jednoho tématu. Celý test s časomírou ukáže, jestli se dítě stihne dostat i k úlohám na konci a zapsat odpovědi do archu. U jednotné přijímací zkoušky má standardně 60 minut na český jazyk a literaturu a 70 minut na matematiku. Na webu Cermatu najdete zadání z minulých let, záznamové archy i klíče správných řešení.
Domluvte se předem, co dítě udělá, když se u některé úlohy zasekne. Může si ji v testovém sešitě označit, pokračovat dál a vrátit se k ní, pokud zbude čas. Ať si při zkoušce nanečisto vyzkouší i to, kolik času potřebuje na zápis a kontrolu odpovědí v archu.
Jak poznat pokrok
Pět otázek po cvičném testu
Minule 31 bodů, tentokrát zase 31. Jenže minule zůstaly obě úlohy se zlomky prázdné a tentokrát jsou vyřešené správně. Body utekly v geometrii. Když spolu projdete jednotlivé úlohy, snáz uvidíte, co už jde líp a k čemu se ještě vrátit.
Pokrok můžete vidět i při společném procvičování. Dřív jste museli poradit hned na začátku, teď stačí pomoct u jediného kroku. Posun je i to, když při opravě místo „geometrie mi nejde“ zazní „nevím, jak dopočítat chybějící stranu“. Po testu si společně poznamenejte, co se povedlo a co ještě stojí za procvičení.
Jak můžou pomoci rodiče: Důležitý je plán i odstup
Podívejte se spolu na běžný týden. Kdy je trénink, kdy se domů vracíte pozdě a kdy je na přípravu klid? Domluvte si časy, které se dají dodržet i vedle školy a kroužků. Zkuste se taky zeptat, jaká pomoc by se doma hodila. Někdy stačí vytisknout zadání, jindy se domluvit, že budete po ruce, kdyby bylo potřeba něco vysvětlit.
Když se příprava protáhne a u stolu roste napětí, klidně pro dnešek skončete. K testu se můžete vrátit druhý den. A když se vás dcera nebo syn zeptá, jestli už má pro dnešek hotovo, pomůže, když je konec domluvený předem. Po učení tak zbude čas i na věci, které s přijímačkami vůbec nesouvisejí.