Část 1/4

Beran

Muži narození v tomto znamení potřebují vzrušení a seznam toho, co se jim líbí, je poměrně velký. Vyzařujete-li erotično, máte vyhráno, i když nejste prvoplánově jeho typ. Zkusí to s každým, však čas ukáže. Potřebuje ale, abyste o něj projevila zájem. Spočinula očkem, usmála se. Beran miluje, když v něm partnerka vidí samce. Po schůzce pravděpodobně budete mít jasno. V kapse budete mít buď příslib další schůzky, nebo aspoň v mobilu nesměle podbízivou zprávu. Pokud ne, skončila jste.

Býk

Hledá kvalitu a pomalu se rozjíždí. Že se mu líbíte, to poznáte tak, že se vůči vám bude chovat velmi galantně, jako ze starých filmů. Ovšem, i když nejste jeho typ, vysloužíte si nadstandardně slušnou komunikaci. To může být někdy matoucí. Jak poznáte, že je ruka v rukávě? Nejčastěji za dlouhých nocí, kdy vám může přijít nečekaně rozverná, peprná a osamělá zpráva. Býk „chytne“ zdánlivě zničeho nic. Jste spíš jeho investice, vše mu trvá dlouho. Chce to tedy trpělivost.

Blíženec

Rád poznává nové lidi. V jeho hledáčku budete v každém případě, pokud si nepodtrhnete nohy povahou, která je podobná té jeho. Nenávidí, když do něj druhý vidí. Můžete mu lichotit, souhlasit s ním, ale jakmile nazná, že o něm víte až moc, stáhne se. Po prvním rande se může chovat nevypočitatelně. Protože mívá rozděláno na více frontách, získáte jistotu až po delším čase. V každém případě chce ihned po prvním rande komunikovat, nenechte ho čekat.