Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem 1989? Pojďte se podívat, jak to vypadalo, když do školy chodila generace, která se narodila v dobách socialistického Československa.
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Žáčci první třídy se svou učitelkou v Určicích na Prostějovsku v roce 1961
Autor: ČTK / Nesvadba František, ČTK
Děti z brněnských základních škol kreslí na chodník v roce 1966. Tento snímek sice není ze zahájení školního roku, ale krásně vystihuje dobovou módu. Vidíte? Žabky jsou s námi v každé době...
Autor: ČTK / Bican Emil, ČTK
Výuka matematiky v první třídě brněnské ZDŠ v roce 1971. Povšimněte si bavlněných punčocháčků, na které nikdo, kdo je v dětství nosil, nemůže zapomenout.
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Výuka matematiky v první třídě brněnské ZDŠ v roce 1971. Culíčky byly oblíbeným účesem tehdejších žákyň, v lavici se sedělo s rukama za zády.
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Výuka matematiky v první třídě brněnské ZDŠ v roce 1971. Soudružky učitelky si tehdy mohly nechat zdát o interaktivních tabulích, jaké jsou ve třídách dnes.
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Výuka matematiky v první třídě brněnské ZDŠ v roce 1971. Kdo ví, ten se hlásí.
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Prvňáčci doprovázení dojatými rodiči přicházejí do nové základní devítileté školy na novém brněnském sídlišti v Žabovřeskách v září 1972.
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Noví prvňáčci se na brněnském sídlišti v Žabovřeskách seznamují se svou učitelkou (rok 1972).
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
První den v lavicích základní devítileté školy Žabovřeskách v roce 1972. Na lavicích na žáky čekají učebnice.
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
První školní den v ZDŠ na brněnském sídlišti v Žabovřeskách v roce 1972
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Čerstvě střižené ofinky byly v sedmdesátých letech znamením, že začíná školní rok. Holčičky v první třídě v Brně Žabovřeskách se seznamují s novými učebnicemi.
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
První minuty ve škole a první seznamování s novými spolužáky. Bude nám to v lavici klapat? (ZDŠ Žabovřesky, 1972)
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Novopečení prvňáčci se seznamují s učebními pomůckami, které je budou provázet následujícími deseti měsíci. (ZDŠ na náměstí Svornosti v Brně, 1976)
Autor: ČTK / Pavlíček Radko, ČTK
Zahájení školního roku 1980/81 v nové základní škole v Brně na sídlišti Bystrc.
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Jestlipak mi ta matematika půjde? Snímek ze zahájení školního roku 1980/81 v nové základní škole v Brně na sídlišti Bystrc
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
A jde se do školy! Zahájení školního roku 1980/81 v nové základní škole v Brně na sídlišti Bystrc
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK