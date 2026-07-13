Pokud žena zvažuje úpravu prsou, v jakém životním období je to nejvhodnější?
Ideální je to v době, kdy už neočekává velké změny postavy – mluvím o přibírání, hubnutí nebo kojení. Pak můžeme vytvořit prs, který se už vlivem okolností nebude měnit. Na druhou stranu vhodné načasování se nedá paušalizovat. Často k nám chodí i mladé dívky, které jejich prsa trápí natolik, že narušují jejich životní komfort. Pak je vhodné přistoupit k operaci ještě před těhotenstvím.
Od velkých implantátů se ženy vždycky snažím zrazovat, ze zdravotního hlediska nejsou vhodné. Představují obrovskou zátěž pro páteř i kůži.