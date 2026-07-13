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Prsa častěji modelujeme tukem, dopředu ale nevíme, jak se vstřebá, líčí lékařka

Anna Bortlová
  16:00
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Touha po krásném poprsí přivádí některé ženy do ordinací soukromých klinik. Lucie Kalinová ňadra zvětšuje, zmenšuje nebo modeluje jejich tvar. „Počet implantací celosvětově klesá. Pacientky už netouží po velkých prsou, ale po hezkých. Mnohem častěji teď pracujeme jenom s vlastní tkání,“ podotýká. | foto: Anna Kovačič

Touha po krásném poprsí přivádí některé ženy do ordinací soukromých klinik. Lucie Kalinová ňadra zvětšuje, zmenšuje nebo modeluje jejich tvar. „Počet implantací celosvětově klesá. Pacientky už netouží po velkých prsou, ale po hezkých. Mnohem častěji teď pracujeme jenom s vlastní tkání,“ podotýká ředitelka Brandeis Clinic.
Lékaři Česka

Pokud žena zvažuje úpravu prsou, v jakém životním období je to nejvhodnější?
Ideální je to v době, kdy už neočekává velké změny postavy – mluvím o přibírání, hubnutí nebo kojení. Pak můžeme vytvořit prs, který se už vlivem okolností nebude měnit. Na druhou stranu vhodné načasování se nedá paušalizovat. Často k nám chodí i mladé dívky, které jejich prsa trápí natolik, že narušují jejich životní komfort. Pak je vhodné přistoupit k operaci ještě před těhotenstvím.

Od velkých implantátů se ženy vždycky snažím zrazovat, ze zdravotního hlediska nejsou vhodné. Představují obrovskou zátěž pro páteř i kůži.

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