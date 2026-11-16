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Proměňte nervozitu ve výhodu. Improvizace naučí mozek, že to zvládne, říká lektorka

Anna Bortlová
  17:00
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„Abychom se rozvíjeli, je potřeba opouštět svou komfortní zónu,“ říká Vanda Gabrielová, spolumajitelka Školy improvizace. | foto: Michal Fanta

Život je hra a nemít ho občas pevně ve svých rukou může být osvobozující. Nebo stresující. Záleží, co si o tom myslí vaše hlava a jak je otevřená nečekanému. „Abychom se rozvíjeli, je potřeba opouštět svou komfortní zónu,“ říká Vanda Gabrielová, spolumajitelka Školy improvizace.

„Dobrý den,“ zdravím, když vcházím do místnosti, kde už čeká necelá desítka lidí na lekci improvizace. To ještě netuším, že pozdrav v následujících minutách zopakuju ještě nesčetněkrát a stejně intenzivně se budu i loučit… Hned na úvod je třeba zmínit, že škola pořádá semestrální kurzy aplikované improvizace. A ta se od té divadelní liší.

„Divadelní improvizace je primárně řemeslo. Učíte se dovednosti kvůli výstupu na jevišti. Skrze aplikovanou improvizaci rozvíjíte sami sebe. Je hodně zaměřená na běžné životní situace, ve kterých můžete osvojené kompetence využít. Ať už jde o komunikaci s partnerem, nebo v práci. Dalo by se říct, že jde svým způsobem o seberozvojový kurz, který ale probíhá velmi hravou formou,“ vysvětluje mi Vanda Gabrielová, která se na vedení Školy improvizace podílí už dvanáct let.

„Ti, kteří se dřív báli vystupovat před lidmi, to na konci semestru dobrovolně vyhledávají, protože jim ten pocit přináší radost.“

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