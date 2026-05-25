Před naším setkáním jsem si vás připomněla ve videozáznamu talkshow, kde jste jako desetiletá naprosto bezprostředně odzbrojila i tak ostříleného moderátora, jakým je Jan Kraus. Uchovala jste si v sobě něco z tehdejší holčičky?
Doufám, že ji někde uvnitř pořád mám a budu mít i dál. Pokud se dokážete znovu napojit na dětské nadšení, můžete doopravdy vyjadřovat lehkost a radost v práci, ve sportu, celkově v životě. Ačkoli od natáčení uplynulo už přes dvacet let, moc dobře si vzpomínám, jak obrovsky jsem před ním byla nervózní, ale jakmile se spustily kamery, všechno ze mě najednou spadlo. Podobně to prožívám při sportu. V den začátku turnaje bývám většinou hodně vynervovaná, ale jakmile přijdu na hřiště, dokážu se uvolnit.
Je mi jasné, že konec kariéry dřív nebo později přijde. Uvidíme, kam mě život zavede. Láká mě práce s lidmi, případně i učení – to by mě taky bavilo.