Okukují lidem žíly, počítají cizí děti. Vtipné příběhy lidí s nemocí z povolání

Profesní deformací trpí například učitelky.

Jan Malinda
Kdo má v ruce kladivo, vidí všude hřebíky. Profesní deformace může postihnout kohokoliv, obzvlášť jí propadají zdravotníci a učitelky. Jedna z nich cestou ze školy v tramvaji zjistila, že několik sedadel je volných, a přesto pár cestujících stojí. S typickým učitelským gestem zvolala: „Sedněte si!“

Na neurologickém oddělení Fakultní nemocnice v Praze Motole se traduje historka o pacientce, učitelce mateřské školy. Měla typické profesionální chování, ke každému spolupacientovi se chovala jako ke svým dětským svěřencům.

Na chodbě jednou potkala lékaře. Všimla si, že má rozvázanou tkaničku u boty, a upozornila ho na to. Lékař poděkoval, sklonil se a počal tkaničku zavazovat. Načež z úst paní učitelky se ozvalo pochvalně: „Ták, hezky. Umí, umí.“

Profesor, legenda dermatologie, si jednou zašel do pražské restaurace. Zatímco hloubal nad jídelním lístkem, stačil si všimnout i vyrážky, kterou měla servírka. Zeptal se: „Slečno, nemáte psoriázu?“
„Ne, pouze to, co je na jídelním lístku.“

Vstoupit do diskuse

