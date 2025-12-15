Nejdřív vám musím říct, že vám to sluší. Jak se vám daří?
Děkuju, je mi fajn. Mám teď v sobě určitý pocit klidu, míru a lásky. Lotě je už půl roku, takže se směje, reaguje, popotahuje za vlasy, prdí pusou, tahá si ponožky… Je s ní legrace.
Kolem vašeho těhotenství byl obrovský poprask, protože jste otevřeně přiznala, že jste podstoupila umělé oplodnění, navíc po čtyřicítce. Litovala jste někdy své otevřenosti?
Vlastně ne. Musím říct, že ještě dnes se cítím poměrně odhalená, skoro až nahá. Opravdu jsem nečekala, že způsobím takové haló a poprask. Ovšem tato informace zasáhla spoustu lidí a každý na to měl a má určitý názor, který neváhá sdělit nahlas. V knize Matkou po čtyřicítce, která mi vyšla v říjnu, si neberu servítky.
Zamilovat se? Dnes bych neměla svou dceru a celý národ by nespekuloval, kdo je její otec.