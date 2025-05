Část 1/6

1 Piknik osamělé poutnice

Chcete si srovnat věci v hlavě? Někdy je k tomu ideální pokec s kamarádkou nebo s mužem, ale jindy je zkrátka potřeba samota. Jak to udělat, když u vás doma pořád hraje televize, puberťáci se dohadují, kdo snědl jahodový jogurt, do toho zvoní telefony a manžel řeší pracovní věci? Vyrazte si na piknik sama se sebou. Uvařte si kafe do termosky, obložte si sendvič nebo připravte krabičku s ovocem a ořechy. Nahlaste blízkým, že se jdete provětrat a promyslet si v klidu program na příští týden, a než se stihnou začít divit, už můžete být na rohu ulice. Vylezte na nějaké místo, odkud je dobře vidět na město, a v klidu si užijte malý soukromý piknik.

2 Procházka okořeněná podcastem

Jste ten ztracený případ, kterému procházka na jarním sluníčku připadá jako promarněný čas, protože se přece potřebuje ještě tolik vzdělávat a pracovat na sobě? Řešení je jednoduché. Snad o každém oboru lidské činnosti už můžete najít skvělé podcasty. Připravte si sluchátka a vyrazte. Zatímco vaše plíce budou vdechovat svěží vzduch, mozek bude nasávat čerstvé informace.