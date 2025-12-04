Návštěva Mikuláše s jeho doprovodem nebo procházky večerními ulicemi s cílem tohoto patrona dětí, studentů a námořníků najít, patří k tradicím, jakým se v Česku nevyhne snad žádná rodina. Svátek svatého Mikuláše připadá letos na sobotu 6. prosince 2025, připomínáme si ho ale v předvečer předchozího dne.
Proč chodí Mikuláš už na svátek Jitky 5. prosince? Souvisí to s tím, jak naši předci chápali konec jednoho dne a začátek nového. Předěl pro ně nenastával uprostřed noci, ale se západem Slunce. A tak den svatého Mikuláše nastával už po setmění.
Skutečný biskup Mikuláš
Změnu zavedl v roce 1547 císař Ferdinand I. Habsburský, a to z ryze praktických důvodů. „Německý mechanický čas“ odměřoval každý den stejně, ať to bylo 24 hodin v červnu, kdy se díky světlu dalo pracovat dlouho do večera a uléhat pozdě, nebo stejný úsek v zimním čase, kdy se aktivní doba smrskla kvůli pozdnímu východu a brzkému západu Slunce na pouhých osm a půl hodiny.
„Ale nebyl to přechod jednoduchý. Lidé se velmi bouřili: ‚Jak poznáme, kdy je ráno? To jako jeden den bude ráno v pět a jiný den bude ráno v půl sedmé?‘ Trvalo to padesát let, celé dvě generace, než lidé na mechanický německý čas jakžtakž přešli,“ píše šumavský patriot a sběratel historických příběhů Miroslav Kůs Andres.
Staré tradice na nový čas nepřešly
Na nevítanou změnu si lidé tedy nakonec přece jen zvykli. Ale i když si před vrchností své pomyslné hodinky přeřídili na nový čas, v tradicích a lidových zvycích, do kterých jim páni nemluvili, zůstalo vše při starém. A tak Mikuláš obdarovává hodné děti už po setmění 5. prosince a štědrý večer slavíme 24. prosince, i když Den narození Páně je podle kalendáře až 25. prosince.
Mikuláš není jediným světcem, který navštěvuje lidi v jejich příbytcích o den dříve, než kdy najdeme v kalendáři jeho jméno. Stejně to dělají třeba rozverné bílé postavy zvané barbory (či barborky), které v předvečer svátku svaté Barbory (4. prosince) rozdávají dětem sladkosti nebo je vyplácejí metličkou. A Lucie, která „noci upije“, chodí se svými družkami po domácnostech 12. prosince, i když její svátek připadá až na 13. Lucky hodné děti pochválí, zlobivým pohrozí a svobodné mladíky zbijí nebo vyhodí ven.
|
Adventní neděle mají silné symboly. Překvapí vás význam i barvy
Jak barbory, tak lucky patří mezi pozapomenuté tradice, které se v Česku pravidelně nedodržují. Tu a tam je oživí nějaký folklorní soubor, mezi veřejností jsou ale málo známé.
Zato Mikuláš, doprovázený většinou ještě andělem a čertem, má mezi českými zvyky pevné místo. Po dětech sice už většinou nechce odříkat modlitbičku, zato ocení, když mu děti předvedou, co se naučily: básničky, písničky nebo i školní besídky odměňuje většinou ovocem a sladkostmi. Anebo nechává dobroty v punčošce či střevíci za oknem. Jako moudrý světec rozezná, kdo si zaslouží sladkou nadílku a komu patří „odměna“ v podobě brambory nebo uhlí.