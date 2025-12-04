Proč Mikuláš s čertem nechodí na Mikuláše? Datum ovlivnila stará tradice

Autor:
  4:00
Mikuláš má svátek 6. prosince a v Česku patří mezi oblíbené dny. Připomínáme si ho už o den dříve a patří hlavně dětem. Proč Mikuláš se svým doprovodem navštěvuje domácnosti 5. prosince večer? Pro odpověď musíme hluboko do minulosti.
Setkání Mikulášů, čertů a andělů v Klatovech na akci Nebeské náměstí. (4....

Setkání Mikulášů, čertů a andělů v Klatovech na akci Nebeské náměstí. (4. prosince 2015) | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Čert, Mikuláš, anděl. Neexistuje snad dítě, které by neznalo tyto tři postavy.
Sehraná mikulášská partička
Pražská tržnice se hemžila čerty, anděly, skřítky a Mikuláši, a také auty....
13 fotografií

Návštěva Mikuláše s jeho doprovodem nebo procházky večerními ulicemi s cílem tohoto patrona dětí, studentů a námořníků najít, patří k tradicím, jakým se v Česku nevyhne snad žádná rodina. Svátek svatého Mikuláše připadá letos na sobotu 6. prosince 2025, připomínáme si ho ale v předvečer předchozího dne.

Proč chodí Mikuláš už na svátek Jitky 5. prosince? Souvisí to s tím, jak naši předci chápali konec jednoho dne a začátek nového. Předěl pro ně nenastával uprostřed noci, ale se západem Slunce. A tak den svatého Mikuláše nastával už po setmění.

Skutečný biskup Mikuláš

  • Biskup Mikuláš z Myry (dnešní Turecko) žil na přelomu 3. a 4. století.
  • Proslul svou štědrostí, obranou nespravedlivě obviněných a také silnou vírou.
  • Je patronem dětí, studentů, ale i námořníků, obchodníků a lékárníků.
  • Ve východní církvi patří k nejuctívanějším světcům, jeho kult se ale rozšířil i na západ.
  • Stal se předobrazem Santa Clause.
  • Zpodobňuje se většinou s bílým vousem, v červeném plášti, s biskupskou mitrou na hlavě a berlou v ruce.

Změnu zavedl v roce 1547 císař Ferdinand I. Habsburský, a to z ryze praktických důvodů. „Německý mechanický čas“ odměřoval každý den stejně, ať to bylo 24 hodin v červnu, kdy se díky světlu dalo pracovat dlouho do večera a uléhat pozdě, nebo stejný úsek v zimním čase, kdy se aktivní doba smrskla kvůli pozdnímu východu a brzkému západu Slunce na pouhých osm a půl hodiny.

„Ale nebyl to přechod jednoduchý. Lidé se velmi bouřili: ‚Jak poznáme, kdy je ráno? To jako jeden den bude ráno v pět a jiný den bude ráno v půl sedmé?‘ Trvalo to padesát let, celé dvě generace, než lidé na mechanický německý čas jakžtakž přešli,“ píše šumavský patriot a sběratel historických příběhů Miroslav Kůs Andres.

Skanzenem na Veselém Kopci chodí tradičně i Mikuláš.

Mikuláš a jeho družina vyráží do kraje od zaniklého kostela sv. Mikuláše pod Krudumem.

Staré tradice na nový čas nepřešly

Na nevítanou změnu si lidé tedy nakonec přece jen zvykli. Ale i když si před vrchností své pomyslné hodinky přeřídili na nový čas, v tradicích a lidových zvycích, do kterých jim páni nemluvili, zůstalo vše při starém. A tak Mikuláš obdarovává hodné děti už po setmění 5. prosince a štědrý večer slavíme 24. prosince, i když Den narození Páně je podle kalendáře až 25. prosince.

Mikuláš není jediným světcem, který navštěvuje lidi v jejich příbytcích o den dříve, než kdy najdeme v kalendáři jeho jméno. Stejně to dělají třeba rozverné bílé postavy zvané barbory (či barborky), které v předvečer svátku svaté Barbory (4. prosince) rozdávají dětem sladkosti nebo je vyplácejí metličkou. A Lucie, která „noci upije“, chodí se svými družkami po domácnostech 12. prosince, i když její svátek připadá až na 13. Lucky hodné děti pochválí, zlobivým pohrozí a svobodné mladíky zbijí nebo vyhodí ven.

Adventní neděle mají silné symboly. Překvapí vás význam i barvy

Jak barbory, tak lucky patří mezi pozapomenuté tradice, které se v Česku pravidelně nedodržují. Tu a tam je oživí nějaký folklorní soubor, mezi veřejností jsou ale málo známé.

Zato Mikuláš, doprovázený většinou ještě andělem a čertem, má mezi českými zvyky pevné místo. Po dětech sice už většinou nechce odříkat modlitbičku, zato ocení, když mu děti předvedou, co se naučily: básničky, písničky nebo i školní besídky odměňuje většinou ovocem a sladkostmi. Anebo nechává dobroty v punčošce či střevíci za oknem. Jako moudrý světec rozezná, kdo si zaslouží sladkou nadílku a komu patří „odměna“ v podobě brambory nebo uhlí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejžádanější kráska Hollywoodu? Sydney Sweeney a její bujné vnady

Sydney přezdívají novodobá Marilyn Monroe.

Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale...

Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat

Návrhářka svými modely ráda šokovala.

Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...

Potupné vážení a ponižování. Bývalá tanečnice odhalila praktiky konzervatoře

Klára Novopacká otevřeně mluví o období studií na taneční konzervatoři v Praze....

Devětatřicetiletá Klára Novopacká měla sen jako spousta mladých dívek. Chtěla být tanečnicí. Na konzervatoř se dostala, ale už od počátku jí bylo sdělováno, že má skluz a nebude mít dobré známky....

Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění

Elizabeth Hurley jako šedesátnice ukazuje, že zub času na ní příliš vidět není.

Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet...

Kvůli potetovanému bělmu žena zažívá peklo i na ulici

Žena má potetovanou velkou část těla a kromě toho i bělmo. Lidé se za ní stále...

Čtyřiačtyřicetiletá Heidi Zitna je trochu jako postava z jiného světa. Má potetované bělmo a působí jako víla. Přesto svým vzhledem někoho děsí a na ulici vždy působí rozruch. Málokdo dokáže...

Proč Mikuláš s čertem nechodí na Mikuláše? Datum ovlivnila stará tradice

Setkání Mikulášů, čertů a andělů v Klatovech na akci Nebeské náměstí. (4....

Mikuláš má svátek 6. prosince a v Česku patří mezi oblíbené dny. Připomínáme si ho už o den dříve a patří hlavně dětem. Proč Mikuláš se svým doprovodem navštěvuje domácnosti 5. prosince večer? Pro...

4. prosince 2025

Úplněk v Blížencích: využijte studený Měsíc k očistě mysli před svátky

Ilustrační snímek

Poslední měsíce roku jsou plné spěchu, shánění dárků a nekonečných příprav na Vánoce. Právě proto přichází úplněk v Blížencích v ten nejlepší čas! Nastane na oslavy Mikuláše 5. prosince 2025 a jeho...

4. prosince 2025

Útrapy sendvičové generace: pečují o děti i rodiče, na sebe nedbají

ilustrační snímek

Nedopusťte, aby se péče o nemohoucí rodiče stala jedinou náplní vašeho života. Myslete také sami na sebe a zabraňte vyhoření.

4. prosince 2025

Péče o vlasy má v zimě své zásady. Jak zvládnout všechny její nástrahy?

ilustrační snímek

Studený vzduch, teplo v interiéru a nedostatek vlhkosti dávají vlasům pořádně zabrat. Výsledek? Ztráta objemu i lesku, krepatění a nepoddajnost. Poradíme vám, jak si udržet hřívu plnou a hydratovanou...

4. prosince 2025

Linecké cukroví i vanilkové rohlíčky. Nejlepší cukroví podle foodblogerů

Oříškové rohlíčky

Advent i Vánoce si málokdo dokáže představit bez vůně čerstvě upečeného cukroví. Nejoblíbenější klasikou, která se rok co rok objevuje na našich talířích, je linecké cukroví a jemné rohlíčky. Ačkoli...

4. prosince 2025

Hamburgery vyměnila za salát. Žena zhubla téměř devadesát kilo

Z boubelky je dnes zdravá a šťastná žena, která našla dávno ztracené...

Jednatřicetiletá Heather Floda z USA měla ještě před třemi lety o pětaosmdesát kilogramů víc. Milovala rychlé občerstvení a hamburger s hranolkami a kolou si dopřávala dvakrát denně. Dnes je z ní...

4. prosince 2025

Nemoci, které jsou s přibývajícím věkem nebezpečné. Na co si dát pozor?

Ilustrační snímek

Některé nemoci, které děti zvládnou bez potíží, mohou být v dospělosti nebo ve stáří mnohem nebezpečnější. Tělo se s věkem hůř brání infekcím, špatně se hojí a i drobný úraz může mít vážné následky.

4. prosince 2025

Kapustičkový buřtguláš

Kapustičkový buřtguláš
Recept

Lehké

45 min

Uvařte si k obědu tento vydatný pokrm.

Svůdná přitažlivost „zlobivých kluků“. Proč padáme do náručí padouchům

Premium
ilustrační snímek

Proč se stává, že občas padáme do náruče mužů, kteří nám ubližují – tak trochu grázlíků se špatnou pověstí – zatímco „hodné“ kluky, kteří nás zahrnují něžnou péčí, necháváme stát stranou? „Toužíme po...

3. prosince 2025

Kvůli obřím ňadrům jezdila na vozíku, po zmenšení prsou je žena šťastná

Po zmenšení ňader si žena užívá normální život, o kterém si ještě před pár lety...

Dvaadvacetiletá Thaynara Marcondesová z Brazílie mluví o plastice prsou jako o zázraku. Nenechala si ovšem ňadra zvětšit silikonovými implantáty, ale naopak si obří poprsí nechala zmenšit. „Měla jsem...

3. prosince 2025  8:16

Laserová liposukce není jen o tuku. Pomáhá i s pevnější kůží

Ve spolupráci
YES VISAGE

Ve snaze o postavu snů se často setkáváme s přirozenými limity: navzdory zdravému životnímu stylu a pravidelnému pohybu se některé tukové polštářky na těle tvrdohlavě drží. Tyto lokalizované oblasti...

3. prosince 2025

Nejhorší jsou Lvi a Štíři. U kterých znamení zvěrokruhu nepočítat s vděkem

Ilustrační snímek

Někdy to vypadá, že nevděk vládne světu. Přečtěte si, která znamení zvěrokruhu se na tomto dojmu podílejí nejčastěji. Pokud se nenajdete mezi největšími nevděčníky, není to ovšem ještě důvod k...

3. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.