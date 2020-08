Komplexy z postavy ji přivedly k šití korzetů. Dnes do nich obléká i muže

Korzet je poměrně specifický módní kousek. Je na jeho zpracovávání nějaký speciální postup?

Co se týká technologie šití, je to naprosto jednoduché. Není v tom velká složitost. Člověk by měl umět šít a být na milimetry přesný. Měl by znát i anatomii lidského těla. Musí vědět, kde je pas stlačitelný, a že když bude klientce utahovat korzet přes boky a bude jí těsný, může to být bolestivé. S pánví totiž hnout nelze. Když má například dáma hodně prohnutá záda, nemůžeme ji násilím lámat zpátky ani prohnutí páteře podporovat. S klientkou nebo klientem proto pracuji velmi individuálně.