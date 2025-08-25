Outfity princezny Anny jsou hitem TikToku. Dáma v uniformě získává mladé stylem

Premium

Fotogalerie 26

Majestátně působila v lesklém tyrkysovém kostýmu princezna Anne. | foto: Reuters

Pavla Apostolaki
  20:00
Přestože je princezna Anna v nástupnictví na britský trůn až osmnáctá v pořadí, už pětasedmdesát let neúnavně pracuje pro blaho své vlasti. Patří k nejaktivnějším členům královské rodiny a je nejbližší poradkyní svého bratra, krále Karla III.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jednadvacet výstřelů z děl oznámilo 15. srpna 1950 narození Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor. Její rodiče, tehdy ještě princezna Elizabeth a princ Philip, vévoda z Edinburghu, měli radost z modrooké holčičky, která měla se svým starším bratrem Charlesem od začátku blízký vztah. Děti od sebe dělily necelé dva roky, vyrůstaly spolu a zajímaly se o společné věci, třeba o zahradničení, když se na malém plácku snažily pěstovat zeleninu.

Skoro jsem ztratila nervy, ale věděla jsem, že kdybych vystoupila z auta, musela bych ho praštit a on by mě zastřelil.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes

Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...

Když slavní ztratí milovaného. Nečekaná úmrtí v životě celebrit

Ztráta blízké osoby je pro každého neštěstí, i když z tohoto světa neodešel za tragických okolností. Jakmile jde ale o úmrtí, které nebylo přirozenou smrtí, je bolest ještě o něco větší. Podívejte se...

„Moc“ pro někoho, akorát pro Itálii. Hana Vagnerová našla v Římě skutečný domov

Premium

Točí v Itálii, castingy má v Americe, partnera ve Francii, a přesto se stále objevuje i na českých obrazovkách. Hanu Vagnerovou můžete aktuálně vidět ve filmu Pod parou. My s ní kromě tématu nového...

Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry

Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se...

Odstranění tetování jako trest. Žena během něj extrémně trpěla

Zpěvačka Kayla Stewartová z USA chtěla mít kompletně potetované tělo. Nakonec si ale nechala vytetovat třiatřicet obrázků, protože změnila názor a nyní trpí, protože chce všechny vzory z kůže pryč....

Outfity princezny Anny jsou hitem TikToku. Dáma v uniformě získává mladé stylem

Premium

Přestože je princezna Anna v nástupnictví na britský trůn až osmnáctá v pořadí, už pětasedmdesát let neúnavně pracuje pro blaho své vlasti. Patří k nejaktivnějším členům královské rodiny a je...

25. srpna 2025

Anastasia Karanikolaou: Sexy kamarádka sester Kardashianových boduje

Na Instagramu Anastasii Karanikolaou sleduje přes deset milionů lidí a jejich počet každým dnem roste. A podle nich je tou nejvíc sexy influencerkou všech dob. Podívejte se do naší galerie na...

25. srpna 2025  8:26

První třída čeká. Pomozte prvňáčkovi vstoupit do nové životní etapy v klidu

První školní den je pro každé dítě, ale i jeho rodiče obrovským milníkem. Aby vše proběhlo s co nejmenší nervozitou a s co největší radostí, je potřeba se připravit po všech stránkách – od školní...

25. srpna 2025

Jen růžová to může být? Propadněte i vy kouzlu něžné módy

Sebevědomá a elegantní růžová, která znovu dobývá módní svět, se může pochlubit širokou paletou odstínů. Ten pravý si mezi nimi jistě najde každá z vás.

25. srpna 2025

Příběh Aleny: Máma si s mladším mužem pořídila dítě a zkomplikovala si život

Moji rodiče se rozešli, když jsem chodila na základní školu. Pokud vím, tak máma pak stálého partnera neměla, jen různé známosti, většinou z práce. Domů si nikoho nevodila a její soukromý život byl...

25. srpna 2025

Štěstí není o neustálém úsměvu: tipy, jak zvládat stres a tlak na výkon

Všude kolem vás může vládnout „blbá nálada“, ale i uprostřed zkázy můžete najít paprsek světla a optimismu. Jak si správně nastavit svoji mysl?

25. srpna 2025

Horoskop na poslední prázdninový týden. Kdo si užije dovolenou a kdo lásku?

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

25. srpna 2025

Sedm druhů chůze, které vám zlepší zdraví i náladu. Která je pro vás ideální?

Pravidelný pohyb přispívá k větší spokojenosti, ale i zdraví. Podívejte se s námi na nové trendy v chůzi. Možná vás nadchnou tak, že také hned vyrazíte na cesty.

25. srpna 2025

Karamelové řezy na plech

Karamelové řezy na plech
Recept

Lehké

60 min

Upečte karamelové řezy, které zmizí rychleji, než vychladnou.

Věkový rozdíl čtyřiceti let je jako nic, říká zamilovaný pár

Dvaatřicetiletá Yugen a dvaasedmdesátiletý Brian z Velké Británie mají mezi sebou věkový rozdíl čtyřicet let. Když se seznámili, bylo Yugen šestadvacet a málokdo věřil, že spolu vydrží. Přesto jejich...

24. srpna 2025  11:28

Léto vyvolává nostalgii. Neubíjejte se vzpomínkami, žijte tady a teď

Léto je pro mnoho žen obdobím, kdy je ovládne vnitřní pocit, že čas nabírá zcela jiný rytmus. A to je najednou nutí přemýšlet o tom, co bylo a co už dávno není. Je ovšem důležité umět z těchto pocitů...

24. srpna 2025

Co nám poví mraky? Věštěte z oblohy jako Řekové, beránci přináší radost

Víte o tom, že svou budoucnost můžete vyčíst při pohledu na nebe? Zkuste to, je to zábavná činnost na letní lelkování na dece a leckdy se to i vyplní.

24. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.