Kdy je novoluní a jak nás ovlivní?

Dubnové novoluní nastane v neděli 27. dubna 2025 ve 21:30. Stejně jako každé novoluní značí začátek nového lunárního cyklu – období, kdy se zasévají semínka budoucích změn. Je to tichý čas, ideální pro zastavení, vnitřní zklidnění a vědomé nastavení dalšího směru.

Novoluní ve znamení Býka: Buďte v klidu

Ať už v astrologii věříte, nebo ne, dubnové novoluní přichází ve znamení Býka a přináší energie, které můžete brát jako inspiraci nebo vodítko, jaký program si na víkend naplánovat.

Býk je mistrem pohodlí, péče o tělo a smyslových požitků. Jeho energie nás vybízí, abychom se soustředili na to, co nám dává pocit bezpečí, pohodlí a hlubší hodnoty. Patří sem zmíněná péče o fyzickou schránku, zdravé návyky, finanční stabilita, ale i krása a vděčnost za jednoduché věci.

Co ve vašem životě stojí za to, abyste na tom v příštím obdobím více zapracovali? A co si naopak zaslouží úplné rozpuštění? Dopřejte si odpočinek a relaxaci.

Kouzla na novoluní: Očista, klid i malé rituály

Jak využít tuto energii prakticky? Sestavte si rozpočet – Co je stabilní a co chcete změnit? Nastavte nové finanční cíle.

Péče o tělo – Dopřejte si rituály krásy (třeba masku na vlasy a obličej, manikúru), běžte na masáž, dejte si kvalitní jídlo, zasportujte si.

Udělejte si seznam hodnot – Co pro vás opravdu znamená bezpečí a naplnění? Co je pro vás v životě opravdu důležité?

Věnujte se manuální práci – Ať už je to práce na zahrádce, nebo přesazení pokojovek, vaření, tvorba keramiky nebo malování nového obrázku na stěnu.

Novoluní je ideální čas pro malé rituály, vnitřní inventuru a návrat k sobě. Můžete si například napsat do deníku, co byste chtěli v následujících týdnech změnit a co byste rádi nechali za sebou. Zkuste si taky vytvořit vlastní vision board, který vám pomůže uskutečnit vaše cíle.

Astrologické aspekty na novoluní v dubnu 2025

I když býčí novoluní nese uklidňující tón, planetární aspekty ukazují, že pod povrchem to může vřít. Slunce a Luna vytvářejí kvadraturu na Mars a Pluto, což může přinášet zvýšenou citlivost a vnitřní napětí. Mohou se vynořovat „nepohodlné pravdy“ a pocity, které obvykle potlačujeme. Pokud však situaci uchopíte vědomě, můžete ji proměnit v tvůrčí sílu.

Venuše se však nachází v harmonických aspektech – je ve spojení se Saturnem, Neptunem i Uranem. Nabízí tak uzemnění i inspiraci a hodí se pro tvoření, ale i příjemně strávený čas s partnerem a přáteli.