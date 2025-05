Část 1/3

Potíž je v tom, že oba kluci už jsou docela velcí – staršímu bude sedmnáct a studuje na střední škole, mladší bude za rok končit základku. S manželem jsme si tak už docela zvykli na chod domácnosti, kde jsou kluci dvě samostatné jednotky a my máme hodně času nejen na práci, ale i na koníčky a jeden na druhého.

Když s námi synové třeba nechtějí na výlet nebo za kulturou, prostě je necháme doma a trávíme čas sami ve dvou. Je to vlastně velká pohoda a užíváme si to i proto, že po svatbě jsme na něco takového neměli čas ani peníze, pak přišly děti a bylo to takové jako na horské dráze.

Jenže já jsem si uvědomila, že jestli bychom chtěli ještě třetí dítě, tak by bylo dobré do toho „praštit“ co nejdřív, přece jen nám oběma táhne na čtyřicátý rok a pak už bych si na roli matky přišla přece jen stará. Navíc mi chybí v domácnosti „miminko“, kluci už jsou fakt velcí a já jsem vždycky tajně toužila po holčičce…

Můj muž o dalším dítěti ale nechce ani slyšet, prý má dojem, že dvě jsou v dnešní rozbouřené době až až. A taky říká, že jestli prý chci něco malého a roztomilého, ať si pořídím morče. No, mně to moc vtipné tedy nepřijde. Já prostě tak nějak vždycky počítala se třemi dětmi a vlastně se mi zdá, že pořídit si ho teď je super nápad.

Jsme relativně zdraví, nejsme tak staří a jsme docela finančně zajištění. Podle mě by to byl nový impuls do našeho života. Něčeho bychom se sice museli vzdát, ale něco jiného bychom zase získali. A jsem si jistá, že kdyby se miminko narodilo, ať už se povede holka, nebo kluk, tak bude mít radost i manžel, který to teď odmítá.

Jenže co s tím, když je proti? Kamarádky mi radí, ať se na něj vykašlu a prostě vysadím antikoncepci, že to vždycky nějak zaonačím, třeba že jsem si zapomněla vzít prášek nebo že je to nespolehlivé. Ale to se mi nechce. Nikdy jsem mu v důležitých věcech nelhala a myslím, že to ani nedovedu. Prokoukl by to. Navíc dítě by přece bylo nás obou. Co mám dělat a jak ho přesvědčit?

Zuzana

