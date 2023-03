Studuj, pracuj, vdej se, otěhotni! Naši mě pořád někam tlačí, říká Marika

Příběh Mariky Prý se chtějí dožít vnoučat

Teprve nedávno jsem potkala někoho, s kým bych chtěla žít a řešit budoucnost. Moji rodiče otvírali šampaňské, už nevěřili, že se dožijí toho, že si někoho najdu.

Svým způsobem se ulevilo i mně, ale jen kvůli nim a jejich otravování, já totiž na rozdíl od nich umím trpělivě čekat na lásku i příležitosti. A to je asi ten hlavní problém.

Nevadilo mi studovat déle školu, chtěla jsem na rok vycestovat do zahraničí. Ale rodiče? Mohli se zbláznit, že už nematuruju a nepromuju. Vždyť všechny děti jejich známých končí školu, proč já ne?!

Pak jsem hledala práci. Nehodlala jsem to však uspěchat, řekla jsem si, že raději budu půl roku chodit na brigádu a hledat to pravé, než nastupovat rychle na pozici, která mě nebude bavit. Rodiče ale lapali po dechu a každý týden mi předhazovali, že už MUSÍM normálně pracovat.

Z jakého důvodu, to mi vysvětlit nedokázali, prostě to měli nějak zafixované v hlavě a jejich přirozená potřeba mít vše hned vyřešené je vedla k tomu, že toužili vyřešit i mě. To se jim ale dvakrát nedařilo, s prací mi to trvalo dost dlouho a s partnerem ještě déle.

Každý den jsem měla na talíři, že oni v mém věku už měli mě a nalinkovaný život až do důchodu. No, teď jsme se posunuli a já mám partnera. Jenže moji chronicky netrpěliví rodiče to berou jenom jako začátek pro další hon za něčím.

Marně jsem se jim snažila vysvětlit, že doba je jiná, není kam spěchat, že mi nic neuteče. To vůbec neakceptují, už nutně potřebují, aby proběhla žádost o ruku, v dalším plánu svatba a potom rychle děti. Chceme se dožít vnoučat, argumentují. A já z nich už opravdu nemůžu...

Je mi to trapné také s ohledem na partnera, i jeho potřeba mých rodičů stále se s někým a s něčím srovnávat a pořád řešit, že už je čas, trochu zaskočila. Bojím se, že mi moji nejbližší tou svou urputností nakonec zničí vztah, ale to nechci! Také můj pohár trpělivosti s nimi jednou přeteče. Mám obavy, že to bude velmi brzy.

Marika (40)

