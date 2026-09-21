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Příběh Lucie: Chce svatbu, ale trvá na předmanželské smlouvě. Mě to uráží

Žádost o ruku u romantické večeře v Benátkách byla jako z filmu. O dva týdny později mi však partner bez mrknutí oka položil na stůl právníkem sepsaný návrh předmanželské smlouvy. Z pohádky se rázem stal tvrdý byznys. Ukázalo se, že v případě krachu manželství bych odešla doslova s jednou igelitkou. A tak se ptám: opravdu se dá stavět vztah na absolutní nedůvěře a kalkulu?
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Ilustrační snímek

Když můj přítel letos na dovolené v Itálii vytáhl krabičku s prstýnkem, brečela jsem dojetím. Jsme spolu čtyři roky, žijeme v jeho prostorném mezonetovém bytě a plánujeme rodinu. Je úspěšný projektový manažer ve velké stavební firmě, já učím na prvním stupni základní školy. Naše platy se samozřejmě nedají srovnávat, ale nikdy dřív jsem neměla pocit, že by mezi námi stály peníze. Výdaje za domácnost, jídlo i dovolené jsme dělili podle možností a nikdy jsme finance neřešili.

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Všechno se změnilo jednoho úterního večera. Přítel přišel z práce, položil přede mě nějaké papíry od právníka a věcným tónem mi oznámil, ať si to přečtu a podepíšu, že je to jen formalita před svatbou. Prý abychom měli oba čistý stůl…

Začala jsem číst a polil mě studený pot. Kdyby šlo o rozumnou ochranu majetku, který přítel nabyl před naším seznámením, tak bych neřekla ani popel. Jenže se jednalo o něco docela jiného: jeho právník navrhl striktně oddělené jmění po celou dobu trvání manželství. Do posledního detailu.

Podle smlouvy by veškeré úspory i investice vytvořené během manželství zůstaly tomu, kdo je reálně zaplatil ze svého účtu. Takže až budu na mateřské a rodičovské dovolené s minimálním příjmem pečovat o naše děti a starat se o dům, partner bude dál stoupat na kariérním žebříčku a spořit si statisíce. Pokud by náš svazek za deset let zkrachoval, odejdu s kufrem svého starého oblečení a pár tisícovkami na spořicím účtu, zatímco jemu zůstane všechno.

Když jsem na to se slzami v očích upozornila, jen nechápavě pokrčil rameny a utrousil, že dneska se rozvádí každé druhé manželství a je třeba myslet racionálně a bez emocí. V tu chvíli se ve mně něco zlomilo.

Příběh Lindy: Náš vztah skřípal, ale svatbu jsme nezrušili. Byla to chyba?

Nejsem žádná zlatokopka ani netoužím po jeho majetku, ale odmítám náš společný život dělit na můj a tvůj. Myslela jsem, že po svatbě budeme my. Rodina. Jenže se ukázalo, že přítel náš vztah nevnímá jako spojenectví dvou lidí, kteří se milují a drží při sobě, ale jako fúzi dvou firem, kde má on majoritní podíl a já jsem jen najatá síla na výpomoc v domácnosti a plození dětí.

Od té doby je u nás doma dusno. On se chová odtažitě a dává mi najevo, že moje váhání bere jako důkaz mé vypočítavosti. Minulý týden dokonce u večeře prohodil: „Kdybys mě milovala pro mě a ne pro moje peníze, dávno bys to podepsala.“ Ta věta bodla jako nůž. Já, která jsem s ním byla v době, kdy začínal a počítal každou korunu, jsem najednou zlatokopka jen proto, že chci cítit bezpečí pro sebe i naše budoucí děti.

Zásnubní prstýnek jsem sundala a nechala ležet na nočním stolku. Partner si toho ani nevšiml. Kamarádky mi radí, abych si najala vlastního právníka a nechala smlouvu přepracovat tak, aby v ní byla jasně ošetřená kompenzace za péči o rodinu a děti. Jenže já se ptám: má to ještě vůbec smysl?

Chci si vzít muže, se kterým musím už před svatbou bojovat o základní důstojnost a férovost? Dá se žít v manželství s pocitem, že pro něj nejsem životní partnerka, ale potenciální hrozba pro jeho bankovní konto? Svatba je naplánovaná na jaro, ale já mám čím dál silnější pocit, že z ní sejde…
Lucie

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