Všechno začalo poměrně nevinně. Pořídil si chytré hodinky, které mu neustále měří tep, spánek, stres a chůzi. Když prší, tak místo večerního posezení u televize chodí po obýváku dokolečka, aby splnil denní kroky. Myslela jsem si, že ho to za týden přejde. Jenže nepřešlo.
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Začal se mi montovat do kuchyně, vyházel bílou mouku a cukr a oznámil mi, že začínáme jíst zdravě. Hlavní důraz klade na proteiny, tvaroh nakupuje po kartonech a pořídil si také všelijaké potravinové doplňky, které ani netuším, na co jsou. Ráno vstává v půl šesté, pije vlažnou vodu s citronem a drcenými lněnými semínky a do práce odchází s krabičkami plnými vařené brokolice a nasucho opečeného kuřecího masa.
Ale to zdaleka není všechno. Koneckonců fyzická aktivita je v pořádku, shodit pár kilo potřebujeme oba dva a já se ráda přidám, pokud nebudu muset hopsat v obýváku. Jenže manžel šel dál. Jednoho dne přišel domů s taškami ze značkových obchodů pro teenagery. Vytáhl úzké džíny s dírami na kolenou, mikinu s kapucí a nápisem přes celá prsa a zářivě bílé tenisky na masivní platformě.
Když se do toho všeho nasoukal, málem jsem upustila talíř. „Tak co říkáš? Omládl jsem, viď,“ usmál se na sebe do zrcadla v předsíni. No, nevím, ale podle mě tam stál normální prošedivělý padesátník v outfitu našeho dvacetiletého synovce. Vypadal jako karikatura na krizi středního věku. Když ho dcery poprvé viděly v novém ohozu, začaly se smát a ptaly se ho, jestli jde rapovat do klubu. Táta se pochopitelně urazil a prohlásil, že jsme zapšklé a nerozumíme moderním trendům.
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Ale to pořád není všechno. Přistihla jsem ho, že si dobarvuje vlasy a vousy a studuje na internetu skin care. Takže mě ani moc nepřekvapilo, když se objednal na operaci očních víček. Prý špatně vidí a doktor říkal, že to pomůže. No, já se spíš bojím, aby neutratil rodinné úspory ještě za botox a odsátí tuku z břicha…
Chápu, že mu není příjemné mít na začátku věku pětku, nakonec jsem na tom podobně (a to se navíc potýkám s perimenopauzou), ale nějak si stále zachovávám rozum a chladnou hlavu, na rozdíl od toho mého zastydlého teenagera. Nemám taky na takové blbosti čas, řeším domácnost, holky, stárnoucí rodiče a problémy v práci.
A teď tedy ještě chlapa, který místo toho, aby zrál s elegancí a byl tím charismatickým mužem, kterého jsem si vzala, vyvádí jako puberťák a na jakoukoli mou poznámku reaguje hystericky: „Ty mi prostě závidíš, že na sobě na rozdíl od tebe makám!“
Mám svého muže ráda, ale nějak se vytrácí respekt. Pohled na týpka v upnutých džínách a s obarvenou bradkou ve mně nevzbuzuje touhu, ale spíš lítost a trapnost. Bojím se, co přijde dál. Motorka? Tetování přes celá záda? Nebo si najde dvacetiletou milenku, aby si dokázal, že čas skutečně zastavil?
Jolana
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