Když od nás před lety odešla, zhroutil se mi svět. Nebyla to žádná postupná krize, prostě mi jednoho dne oznámila, že se zamilovala do jiného muže, sbalila si kufry a odjela za novým životem do Německa. Náš syn byl tehdy ještě malý a nechápal, proč máma najednou není doma a proč ho ráno do školky vodí jen táta. Bylo to šílené období. Musel jsem skloubit práci, domácnost, dětské nemoci a péči o malé dítě, kterému se stýskalo po mamince.
Zatnul jsem zuby a všechno jsem utáhl sám. Zatímco já jsem řešil každodenní povinnosti, úkoly do školy a odřená kolena, ona si v cizině užívala bezstarostný život. Občas poslala nějaké peníze na účet, jednou za pár týdnů zavolala malému přes videohovor a na Vánoce od ní přišel balík plný hraček. Zvykli jsme si, že jsme prostě jen my dva – parťáci do nepohody. S nikým dalším jsem si už nic nezačal, veškerou energii jsem dával synovi a práci, abychom se měli dobře.
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Zlom přišel před pár týdny, kdy syn oslavil desáté narozeniny. Bývalá partnerka se ozvala s tím, že by mu chtěla udělat oslavu a pozvala nás oba na celý víkend k sobě do Německa. Naplánovala program přesně podle toho, co má náš kluk nejraději – návštěvu velké zoologické zahrady a obřího technického muzea. Nechtěl jsem synovi kazit radost, navíc jsem viděl, jak moc se na mámu těší, tak jsem souhlasil a vyrazili jsme.
To, co nás tam čekalo, mi ale vyrazilo dech. Ve svém bytě měla vzorně naklizeno a vše nazdobeno, uvařila svíčkovou a upekla krásný narozeninový dort. Celý víkend se nám oběma neuvěřitelně věnovala. Nebyla to ta odtažitá žena, kterou jsem znal z občasných telefonátů. Byla milá, pozorná, usměvavá, v zoo i v muzeu se synem nadšeně procházela každou expozici a mě se neustále ptala, jak se mám a jestli něco nepotřebuji. Po dlouhých letech jsme působili jako skutečně šťastná rodina.
V neděli večer, když syn usnul únavou z celého víkendu, jsme si sedli ke sklence vína. Atmosféra najednou zhoustla. Začala mluvit o tom, jak jí v cizině chybí domov a hlavně syn, jak moc lituje, že od nás utekla, a že jí došlo, co v nás dvou ztratila. O novém partnerovi nepadlo ani slovo, ale z jejích náznaků bylo naprosto jasné, že ten vztah nevyšel a ona žije sama. Nakonec opatrně nadhodila, jestli bych si dokázal představit, že by se vrátila a začali bychom znovu.
Bylo toho na mě příliš. Zamumlal jsem něco v tom smyslu, že si to potřebuju v klidu promyslet, a nechal jsem otázku bez odpovědi. Od té doby nespím. Když jsem viděl, jak syn celý víkend zářil štěstím, že má oba rodiče pohromadě, sevřelo se mi srdce. Sám si moc dobře uvědomuji, že jsem k ní nikdy nepřestal něco cítit, i když mě tenkrát strašně ponížila a zradila. Jenže zároveň se ve mně ozývá obrovský strach.
Kde mám jistotu, že jí tenhle záchvat mateřské a partnerské lásky vydrží? Co když se jen v Německu spálila, potřebuje bezpečný přístav a až se zase oklepe, sbalí kufry podruhé a zlomí srdce nejen mně, ale tentokrát už i desetiletému klukovi, který všechno vnímá mnohem víc než tehdy? Nevím, jestli mám riskovat všechno, co jsem roky budoval, nebo to prostě brát jako uzavřenou kapitolu, zavřít jí dveře před nosem a vyčítat si, že jsem synovi vzal šanci na život v úplné rodině.
Honza
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