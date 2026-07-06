Naši tehdy prožívali doslova peklo. Pamatuju si nekonečné noci, kdy máma probrečela hodiny v kuchyni, a tátu, který unaveně jezdil po nocích hledat bratra po městě. Já jsem v té době taky začala dospívat, ale když jsem viděla, jak moc jsou rodiče na dně, podvědomě jsem jim nechtěla víc nakládat.
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A tak jsem se stala „neviditelnou“. Učila jsem se na vyznamenání, uklízel, vařila a své vlastní pubertální trable a problémy sama se sebou i s prvními láskami jsem v sobě dusila. Přišlo mi hloupé otravovat mámu s tím, že mě holky nevzaly do party, když ona zrovna řešila, jestli brácha neskočí pod vlak.
Rodiče moje chování tehdy brali jako samozřejmost. „Martinka je zlatá, ta to zvládne sama,“ slýchala jsem často. A já to zvládala. Vystudovala jsem gympl i vysokou školu, našla si dobrou práci, odstěhovala se a založila vlastní rodinu. Bez koruny pomoci i bez psychické podpory.
Dnes je mi pětatřicet. Bratr žije střídavě na ubytovně nebo u přítelkyně, podle toho, jak na tom zrovna je. Naši mají před důchodem, ale veškerá jejich energie, čas i našetřené peníze stále proudí k němu.
Když jim zavolám, je to vždycky stejné. Zeptám se, jak se mají, a máma hodinu mluví o tom, co zase bratr provedl, jak mu pomáhají a jak o něj mají strach. Když se konečně dostanu ke slovu a chci jí říct, že mě povýšili v práci nebo že moje dcera vyhrála matematickou olympiádu, máma jen řekne, že to je jasné, a pak zase pokračuje o bráchovi.
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Rozumově vím, že problémové dítě prostě potřebuje rodiče víc než to bezproblémové. Jenže někde uvnitř mě to pořád hodně bolí. Celý život v sobě nosím takovou zvláštní hořkost. Mám pocit, že pro své rodiče existuju jen jako divák jejich nekonečného boje s mým bratrem. Někdy mě dokonce napadá, jestli bych se musela zbláznit nebo nějak vážně onemocnět, aby se o mě máma s tátou začali aspoň trochu zajímat. V té chvíli by mě už konečně objali a zeptali se, jak se cítím?
V realitě to je tak, že brácha je pro ně středem vesmíru, protože jim působí bolest a trápení. A já jsem na okraji, protože jim přináším klid. Není to nefér?
Martina
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