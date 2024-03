Mám za sebou tři rozvody, muži se proto vztahu se mnou bojí, stýská si Alice

Příběh Alice Jsem třikrát rozvedená. No a co?

Jsem třikrát rozvedená a za sebou mám nespočet rozchodů s muži, se kterými jsme se (naštěstí) nevzali. Donedávna jsem fungovala s tím, že to tak prostě je.

Nevyšlo mi to poprvé, to byla mladická nerozvážnost a on raději emigroval, než aby se mnou zůstal. To trochu přeháním, ale opravdu se odstěhoval do Francie za prací a vysněným životem. Já do ciziny nechtěla, velká láska vyšuměla a přerostla spíš v kamarádství, takže mě nechal doma a poté, co tam poznal jinou, jsme se dohodli na rozvodu. Nebylo to nic strašného, ze soudní síně jsme odcházeli s úsměvem, dodnes jsme v kontaktu.

S tím, že svatba je krásná věc a případný rozvod není žádná katastrofa, jsem se vrhla do druhého manželství. To už bylo trochu složitější, narodily se nám dvě děti a on si nečekaně našel milenku v době, kdy na mně leželo veškeré břímě péče o děcka i domácnost. Do toho jsem pracovala a vlastně jsem si v tom fofru ani nevšimla, že je manžel zaláskovaný.

Ale když jsem na to přišla, zlobila jsem se hodně. Létalo nádobí i ošklivá slova. Brala jsem to jako zradu, nepodržel mě, hodil mě i děti přes palubu, nechal to všechno na mně a jako trpící elegán s kufříkem odkráčel za ní. Na potomcích mu zjevně nezáleželo, na mně už vůbec ne, u soudu mi odkýval absolutně všechno, jen aby mě měl už z krku.

Toto jsem rozdýchávala dlouho, chvílemi jsem i přemýšlela, že další svatba už nepřipadá v úvahu, ale člověk míní a život mění. Překecal mě k tomu o deset let mladší kluk. Asi to bylo celé moc bláznivé, teď už to vím, ale svým způsobem i hezké. Porodila jsem mu dceru, hodně jsme si spolu užívali, měl rád i moje děti z předchozího vztahu.

Rozvody v číslech Kritickým časem se u nás stal rok 2010. Tehdy se rozvedlo kolem 50 % manželství. Až 80 % lidí vnímá rozvod jako prohru, ale s odstupem času uznají, že jim to přineslo lepší život. Průměrné manželství v Česku vydrží třináct let. Polovina všech manželství skončí proto, že partneři nedají vztahu šanci. Psychologové potvrzují, že trendem dnešní doby je od problémů utíkat, a ne je řešit.

Rozvod si přáli jeho rodiče. Ukázalo se, že je vůči jejich vlivu příliš slabý, nebo spíš že peníze jsou zkrátka víc než láska. Zapomněla jsem říct, že jako správný bohém nikdy nic moc nedělal, sponzorovali ho rodiče a ti rozhodli, že pokud chce někdy dědit, musí se mnou skončit. O vnučku samozřejmě zájem měli, takže dceru dnes máme ve střídavé péči. A i když to zní divně, můžu říct, že je to fajn. S tímhle bývalým jsme se rozváděli opět tak nějak hezky, bez hádek. Stejně mi bylo jasné, že jednou bude chtít jít dál, jako mladší na to měl právo.

Uběhla nějaká doba, pár vztahů nevztahů, a objevil se on. Muž, o něhož jsem začala mít zájem. Samotnou mě to překvapilo, taková nejsem, ale toto bylo jiné.

Na schůzky jsem se připravovala pečlivě, nervozitou jsem téměř nejedla a nespala. Vyrazili jsme si několikrát ven, vše bylo sluncem zalité. Nijak jsem se netajila tím, že mám tři děti, on mi prozradil, že má už jednu dospělou dceru. Víc jsme to neřešili, až na jedné z dalších schůzek, to už jsem se v duchu viděla skoro u oltáře, mi svěřil, že matka jeho dcery zemřela. Vyjádřila jsem mu lítost, chvíli jsme se o tom bavili a on se zeptal, jak odešel můj manžel.

To mě trochu rozesmálo, ve zkratce jsem mu povyprávěla celou historii mých vztahů i „odcházení“ mých mužů, ale on se překvapivě nesmál a ani mě nelitoval. Jen tak ztuhl, téměř štítivě se ode mě odtáhl a naznačil, že netušil, že jsem rozvedená. Jistě, nechlubím se s tím, ale tak to v životě chodí a hlavně myslím, že to ani v jednom případě nebyla jen má chyba.

A tento můj vysněný partner se mi přestal ozývat a následně si zablokoval moje číslo. Jsem z toho v šoku, to ve 21. století ještě někdo chápe rozvod jako cejch?

Alice

