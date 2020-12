Příběh Ivy: Za naším rozchodem stojí má nevěra, děti ale viní manžela

Když jsme se s mým budoucím manželem poznali, byla jsem zasnoubená. Bohužel ale téměř pět let. Rozhodně v našem případě neplatilo, že po žádosti o ruku má být svatba do roka a do dne. Pravda, nemohu z toho vinit jen svého snoubence, že se k tomu, abychom se konečně vzali, neměl. I když je také pravda, že jsme termín svatby třikrát odsunuli především kvůli němu, kvůli mně jen jednou. A nakonec se ani jeden z nás nehrnul do toho, aby navrhl nový.



Žila jsem ve vztahu, který mě vlastně příliš neuspokojoval. Se snoubencem jsme se měli rádi, ale byla to dost nuda. Občas jsem měla pocit, že se dusím, že musím pryč. Svatba v nedohlednu, ale nemyslím, že by něco změnila, akorát bychom měli papír, že k sobě patříme. Dítě jsme neměli, nechávali jsme to víceméně náhodě, jestli se zadaří…

Muž do nepohody

A do toho všeho jsem potkala Radka. Seznámili jsme se dost kuriózně. Jela jsem z práce a čekala na autobusové zastávce, stála jsem kousek od ní a kouřila. Přede mnou na silnici velká kaluž a on svým autem do ní vjel, zlil mě prakticky od hlavy až k patě. Ale zastavil a hnal se s omluvou ke mně a prý jak to může odčinit. Nabídl, že mě odveze domů a já toho využila. Zpočátku jsem byla dost naštvaná, ale nakonec mě pobavil. Byla s ním legrace, moc hezky jsme si popovídali. Když mě vyložil před domem, dal mi telefonní číslo, ať mu zavolám, kdybych měla chuť jít třeba na kávu, na víno, aby mohl odčinit tu nehodu.

Po týdnu jsem mu zavolala. A to byl počátek našeho vztahu. Na rovinu jsem mu řekla o sobě všechno, že dlouhé roky žiju se snoubencem, ale že vlastně nejsem šťastná, ale přitom jsem nechtěla od něho odcházet. Radek to vzal, byl sám, neměl v té době žádnou ženu, přítelkyni, na mě rozhodně netlačil. Zpočátku jsem náš vztah brala spíš jako kamarádský, také to mezi námi i jen v přátelské rovině probíhalo. Jenže čím dál víc jsme si oba uvědomovali, že nám je spolu dobře, že se jeden na druhého těšíme. Přerostlo to v lásku, a když jsme se poprvé opravdu pořádně políbili, ne jen pusa na tvář při setkání a při loučení, rozhodla jsem se, že vztah se snoubencem ukončím.

Krásných 15 let jsem zkazila svou hloupostí

Bylo mi téměř devětadvacet, když jsem začala nový vztah po boku muže, který se za rok stal mým manželem, čekala jsem totiž naše první dítě. Často jsem Radka srovnávala se svým bývalým přítelem, život po Radkově boku s životem po expřítelově boku, a byl to velký rozdíl. Nenudila jsem se, pomalu do porodu jsme neustále něco podnikali, těhotenství jsem snášela velmi dobře, měla jsem spoustu energie. Byla jsem zamilovaná a šťastná, že jsem ho potkala, že jsem se rozhodla dlouholetý vztah ukončit a vydat se prakticky do neznáma. Radek mi za to stál a nikdy jsem nelitovala. První se nám narodila dcera a za dva roky po ní syn, byli jsme rodina a bylo nám spolu dobře. Pomalu denně jsem myslela na to, kde jsem mohla být, a hlavně o co bych přišla, kdybych tenkrát zůstala se svým bývalým.

Plynul rok za rokem a my žili jako normální spokojená rodina se všemi svými radostmi i starostmi a žili bychom tak další roky, kdybych neudělala největší hloupost svého života. Na oslavě významného životního jubilea našeho šéfa jsem se opila a nechala se sbalit jedním kolegou. Oslava probíhala v chatě, kterou šéf na sobotní odpoledne a noc pronajal, a v jednom z pokojů došlo k sexu mezi mnou a kolegou. Moc si toho nepamatuji, nejsem příliš zvyklá pít a opravdu jsem to přehnala. Po vystřízlivění bych se hanbou a studem propadle, ale už se nedalo nic dělat, stalo se.

Bohužel se vše provalilo a nějaká dobrá duše to donesla mému manželovi. Nezapírala jsem, prosila Radka pomalu na kolenou, ať mi odpustí. Zkusil to, sice nějakou dobu se mnou nemluvil, ale řekl, že se pokusí na to zapomenout, že nechce zahodit těch pěkných patnáct let našeho života. Jenže to nešlo, vydržel to pár měsíců a pak mi jednoho dne řekl, že odchází. Sbalil si věci a odstěhoval se s tím, že buď čas všechno zhojí, nebo se rozvedeme.

Dětem jsme o důvodu, proč s tátou nejsme spolu, nic neřekli. Já bych to možná přiznala, už nejsou zas tak malé, ale manžel trval na tom, že jim to neřekneme. Jenže došlo k tomu, že děti si myslí, že k našemu rozchodu došlo kvůli manželovi. On se odstěhoval, on je ten špatný, takhle to vidí. Odmítají se s ním vídat a když je přeci jen donutím k němu jít, chovají se odtažitě. Moc mě to mrzí, nevím, co mám dělat. Tak moc bych chtěla, aby bylo zase všechno jako dřív, nebo aby aspoň manžel netrpěl odměřeností našich dětí.

Iva

Názor odbornice: zkuste průvodce krizí

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážená Ivo! Rozumím-li tomu správně, rozhodli jste se s manželem pro dočasnou odluku, která by měla ukázat, zda spolu i po nevěře můžete žít, či zda se máte naopak rozvést. V naší poradně provázíme klienty (například po nevěře, ale jsou i jiné důvody) takzvanou řízenou odlukou relativně často. Fakt, že je odluka řízená, znamená její jasné mantinely a srozumitelná pravidla. Zahrnuje rovněž informace, jak mají klienti o odluce komunikovat se svými dětmi. Jak jste s dětmi o příčinách tátova odstěhování mluvili, nic nepíšete. Ani o tom, zda jste si nastavovali kontakt táty s dětmi po dobu separace.

Na vašem místě bych tedy neváhala a obrátila se na odborníka – psychologa z oblasti partnerského poradenství, aby vám s těmito důležitými aspekty separace pomohl. Prozrazená nevěra je velký zásah do vztahu, takříkajíc do základních jistot v mezilidském vztahu. Nemusí však vždy nutně znamenat ukončení vztahu. Zde je však potřeba našlapovat velmi obezřetně, jako byste se pohybovali na pomyslném minovém poli. Stačí krok vedle a vztah bude nenávratně v troskách. Proto je velmi na místě mít dobrého průvodce. Ten vás odborně dokáže krizí provést tak, aby nejenže nenastaly změny k horšímu, ale aby se vztah mohl případně zlepšit, uzdravit. Pochopitelně to bude znamenat vaše nejvyšší nasazení.

PhDr. Magdalena Dostálová