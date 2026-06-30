Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Příběh Sandry: Tchyně se nám plete do života. Manžel je vždy na její straně

Myslela jsem si, že žiju pohádkový život. Mám skvělého chlapa, který je pro rodinu a nebál se vzít si se mnou obří hypotéku, aby pro mě a děti vybudoval krásný domov. Jenže ve skutečnosti to není pohádka, ale peklo. Místo toho, abych se doma cítila v pohodě a šťastná, jsem v neustálém stresu. Mezi mnou a mým mužem stojí tchyně.
Část 1/3
Ilustrační snímek

S manželem jsme spolu osm let. Seznámili jsme se v práci a já měla pocit, že jsem našla pana Dokonalého. Pozorný, hodný, rodinný typ. Když se nám narodil syn a po něm dcera, rozhodli jsme se opustit pronajatý byt ve městě a postavit si domek. Tchán nám nabídl parcelu hned vedle manželova rodného domu. Tehdy mi to přišlo jako skvělý nápad – děti budou mít babičku a dědu blízko, budeme si pomáhat. Jak hluboce jsem se mýlila!

Napište i vy svůj příběh

Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Zpočátku šlo všechno hladce, tchán nám hodně pomáhal se stavbou. Jenže před dvěma lety náhle zemřel a tchyně zůstala v obrovském domě sama. Od té doby se náš život obrátil vzhůru nohama. Místo aby si našla nějaké kamarádky nebo koníčky, upnula se stoprocentně na mého muže a naši domácnost.

Tchyně má od našeho domu klíče – prý „pro strýčka příhodu“. Jenže realita je taková, že k nám chodí jako do samoobsluhy. Kolikrát se stalo, že jsem přišla z práce a našla ji, jak mi přerovnává hrnce v kuchyni, protože je prý mám poskládané neprakticky. Nebo mi bez dovolení vypere a pověsí prádlo, protože měla jen pár kousků, a to nestálo za to pouštět pračku.

Když se snažím jemně ohradit, že si věci ráda dělám po svém, okamžitě se urazí nebo se rozpláče. Prý nám chce jen pomáhat, když jsme tak strašně uštvaní, a já jsem na ni zlá. Navíc můj muž není nikdy na mé straně, vždycky se jí zastane. Prý to máma myslí dobře, má už své roky, je osamělá a já jsem zbytečně hysterická a nevděčná.

Nejhorší je to ale kolem dětí. Synovi je šest a dceři čtyři. Tchyně mi naprosto systematicky kazí výchovu. Já zakážu sladkosti před obědem, ona jim potají strčí čokoládu. Když dceru napomenu, že se nemá vztekat, tchyně ji začne litovat a mě sjede, že jsem moc přísná matka. Děti už to samozřejmě vycítily, a kdykoli se jim něco nelíbí, utíkají za babičkou. Cítím se ve vlastní rodině naprosto neschopná a zneuznaná.

Příběh Jaromíra: Život mé ženy řídí její matka, moje názory nikoho nezajímají

S manželem se kvůli tomu v jednom kuse hádáme. Skoro každý náš rozhovor skončí u jeho matky. Když mu řeknu, že chci, aby u nás doma platila naše pravidla, odpoví mi, že mámu nezmění a že mám být chápavá, vždyť vím, jak na tom je. To vím, ale o moje pocity se nikdo v této rodině nezajímá. Já jsem prostě ta špatná.

Došlo to tak daleko, že manžel tráví víc času u ní než se mnou a s dětmi. Každou chvíli mu volá, že potřebuje vyměnit žárovku, odvzdušnit topení, nebo jen posekat trávu – přitom má zahradu jako dlaň. On okamžitě všeho nechá a běží. Naše plány na víkend jdou stranou, protože „máma zrovna něco nutně potřebuje“. Připadám si jako na vedlejší koleji. I náš intimní život je na bodu mrazu, protože já jsem z toho neustálého napětí tak znechucená, že na sex nemám ani pomyšlení.

Nedávno jsem mu navrhla, že dům prodáme a odstěhujeme se někam dál, abychom měli klid. Hrozně se rozčílil, že jsem se asi zbláznila, že ten pozemek je rodinné dědictví a on od mámy neodejde.

No a já jsem v koncích. Nechci brát dětem tátu a vím, že finančně by rozvod a dělení domu s hypotékou byla čistá sebevražda. Na druhou stranu si nedokážu představit, že v tomhle dusnu prožiju dalších dvacet let. Chci tak moc, když chci žít jen se svým mužem a svými dětmi, bez věčného dozoru za zády?
Sandra

Názor psycholožky čtěte na další straně.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Od pravopisu po planety. Jak obstojíte ve 100 otázkách ze základní školy?

Ilustrační fotografie

Jak dobře si pamatujete učivo ze základky? Připravili jsme pro vás na konec školního roku velký kvíz z češtiny, matematiky, dějepisu, zeměpisu i přírodních věd. Odpovězte na 100 otázek a zjistěte,...

Čím méně látky, tím lépe. Slavné krásky ukázaly v bikinách téměř vše

Nač se zahalovat, když je na pláži horko?

Evropu sužují horka, která nemají obdoby. Nejlépe je u vody a v bikinách, které jsou co nejúspornější. A přesně takové často volí i známé krásky. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se...

Sestry Naderovy pobláznily internet. V odvážných modelech ukazují téměř vše

Sestry Naderovy. Sarah Jane Nader, Mary Holland Nader, Brooks Nader, Grace Ann...

Sestry Naderovy – Brooks, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, jsou čtveřice mladých modelek a hvězd reality show z Louisiany. V New Yorku budují kariéru v módním průmyslu a staly se populární díky...

Sexuální scény ve filmech: Slavní herci prozradili, proč je nesnášeli

Slavní a sexuální scény

Ve filmu a v seriálech to vypadá, že si sexuální scény herci a herečky nesmírně užívají. Skutečnost je ale taková, že si to snad nikdy nikdo ze slavných hvězd neužil. Naopak to považují za vcelku...

Dřina, pot a slzy kvůli dítěti. Monika v Extrémních proměnách zhubla 57 kilo

Extrémní proměny Slovensko 2026 - Monika Pajtinková

Monika si na život s obezitou zvykla a asi by se o změnu ani nezačala snažit, kdyby neslyšela od svého lékaře šokující verdikt: pokud zásadně nezhubne, nemá šanci přirozeně otěhotnět. Jenže ...

Džíny u mě nenajdete. Na návštěvě v šatníku Lilie Khousnoutdinove

Lilia Khousnoutdinova miluje zářivé barvy.

Lilia Khousnoudtinova je podnikatelka, filantropka a publicistka a v módě se pohybuje jako ryba ve vodě. Miluje šaty a zářivé barvy a nenechá se omezovat diktátem trendů ani módní policie. Jaké...

30. června 2026

Píseň Runaway Train zachránila 21 dětí. Teď inspirovala českou policii

Premium
Píseň Runaway Train slaví 33 let

Když v roce 1993 odvysílala MTV videoklip k písni Runaway Train, šlo o přelomovou událost. Nejen hudební. Z několikaminutového videoklipu se stal jeden z nejúspěšnějších pátracích projektů v dějinách...

30. června 2026

Příběh Sandry: Tchyně se nám plete do života. Manžel je vždy na její straně

Ilustrační snímek

Myslela jsem si, že žiju pohádkový život. Mám skvělého chlapa, který je pro rodinu a nebál se vzít si se mnou obří hypotéku, aby pro mě a děti vybudoval krásný domov. Jenže ve skutečnosti to není...

30. června 2026

Digitální terapie: pomoc přes počítač z domova už hradí i pojišťovny

Únava? A zaháníte ji kávou? Kofein pomůže, ale, pro někoho možná překvapivě,...

Nedostatek psychologů a psychiatrů je v České republice velký problém. Zdravotní pojišťovny se ho snaží řešit a hradí už i terapie, které podstoupíte z pohodlí domova. Nebojte se říci si o pomoc! I...

30. června 2026

Plavky nestačí. Všechny tuto kousky potřebujete na den u vody

Horní díl, spodní díl a košile, cena 1249 Kč, 699 Kč a 1819 Kč

Jupí, je to zase tady! Možnost relaxovat někde na koupališti nebo u moře, slunit se, užívat si teplých dnů. Těšíte se? My ano! A proto se pilně chystáme!

30. června 2026

Léto otevře červnový úplněk v Kozorohu. Přesný čas i jeho význam

horoskop kozoroh

Úplněk na přelomu června a července uzavře první polovinu roku. Zjistěte, proč se mu říká Jahodový měsíc, proč bude ve znamení Kozoroha a jaké další úplňky i astronomické jevy nás čekají do konce...

29. června 2026  18:25

Sestry Naderovy pobláznily internet. V odvážných modelech ukazují téměř vše

Sestry Naderovy. Sarah Jane Nader, Mary Holland Nader, Brooks Nader, Grace Ann...

Sestry Naderovy – Brooks, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, jsou čtveřice mladých modelek a hvězd reality show z Louisiany. V New Yorku budují kariéru v módním průmyslu a staly se populární díky...

29. června 2026  8:32

Jak zhubnout po 60 bez ztráty svalů: strava, bílkoviny, vitamin D a cvičení

Ani po 50 nesmíte zapomínat na pohyb. Pokud si chcete udržet kondici, v sedě to...

Pustit se do formování postavy ve vyšším věku vyžaduje zcela jinou strategii než v mládí. Úspěšné hubnutí po 60 totiž není jen o tom, jak spálit tuk, ale především jak neztratit drahocennou svalovou...

29. června 2026

Týdenní horoskop: Úplněk v Kozorohu zamíchá vztahy. Koho čeká velké překvapení?

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Jaký bude...

29. června 2026

Hlavně pohodlně! Do letadla se oblékněte tak, ať je vám dobře a teplo

Přátelé, členové vlastní rodiny a partneři je deptají výrazně méně. Pokud tedy...

Dlouhé cestování a měkké materiály, které neztrácejí styl ani nad mraky. Vsaďte na uvolněný luxus, ve kterém bude cesta stejně krásná jako cílová destinace.

29. června 2026

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Vyberte si své nejkrásnější šaty na léto. Střih zvolte podle postavy

Teplá žlutá barva je na léto jako stvořená, jelikož hezky podtrhne opálení....

Vzdušné, stylové, bohémské i elegantní... Šaty k létu prostě patří. Budou vám slušet, ať už máte jakýkoli typ postavy. Stačí si vybrat vhodný střih a nepodceňovat vzor. Jaké si z nepřeberné nabídky...

29. června 2026

Díky dětem jsem si uvědomila téma ADHD, říká Kodetová. Na albu zpívá s dcerami

Premium
Bára Kodetová

Začínala v Národním divadle jako pokračovatelka slavného hereckého rodu.Teď se Bára Kodetová odhodlala splnit si sen o vlastní desce. Vypráví o hledání svého hlasu, o životě v rodině plné umělců,...

29. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.