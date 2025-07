Část 1/3

Ale postupně a popořádku. Svatba byla jako z pohádky, přestěhovali jsme se do krásného nového domu a postupně si pořídili dvě dcery. Jedna chodí do třetí třídy, druhá do školky. Já byla s holkami nějaký čas doma, ale před rokem jsem se na půl úvazku vrátila do práce.

Manžel sice tráví hodně času ve firmě, ale nikdy nás nezanedbával. Rodina je pro něj opravdu vše a v dcerách se vidí. Vždycky si udělá čas na společné aktivity, výlety nebo dovolené. Jen plánování a výběr nechává vždycky na mně. Ví, že když budeme my holky spokojené, tak bude pohoda.

Fungovalo to tak roky a nikdy s tím nebyl problém. Letos jsem však nějak nestíhala a dovolenou jsem začala plánovat až krátce před prázdninami. Když jsem doma řekla, že pojedeme na Jadran, manžel se začal ošívat, že se mu to moc nehodí a co kdybychom jely letos s holkami samy, nebo třeba vzaly babičku.

Napadlo mě, že má asi něco důležitého v práci, tak jsem byla ochotná posunout termín odletu na dobu, která se mu bude lépe hodit, ale on se začal zlobit, že to zbytečně komplikuju. Ať prostě jedeme samy a je to.

Byla jsem docela smutná, protože myslím, že rodina by na dovolené měla být spolu, aspoň dokud jsou děti malé. Bylo mi jasné, že dcery budou zklamané. Ale nechtěla jsem se hádat, tak jsem jen pokrčila rameny a dovolenou zamluvila. Babička s námi jet nemohla, ale vzaly jsme s sebou mou svobodnou sestru.

Když jsme si tak povídaly na hotelovém balkoně u skleničky vína, najednou se mě zeptala, jestli jsem v manželství šťastná. A jestli mi můj muž náhodou nezahýbá. Docela mě to vykolejilo, protože do té doby mě ani nenapadlo na něco takového jen pomyslet.

Ale když jsem tak o tom začala uvažovat, uvědomila jsem si, že se poslední dobou chová docela divně. Vrací se domů z práce nevrlý a později, stěžuje si, že zbytečně utrácím. Bere si s sebou mobil i na záchod a do vany. Prostě nějaké indicie by tu byly.

Nemám však žádný skutečný hmatatelný důkaz, takže nevím, jestli to nejsou jen nějaké divoké představy, nebo je mi opravdu nevěrný. Mám to nechat být, nebo to začít řešit?

Jarka

