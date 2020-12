Příběh Alice: Manžel mi zlomil srdce, mužům už nevěřím

Vdala jsem se za svou první lásku. Byl to muž, kterého jsem v životě neskutečně milovala, někdy možná i víc než své vlastní děti. Předtím, než jsme se seznámili, jsem měla pár známostí, ale nikdy jsem nebyla nijak zvlášť zamilovaná. Prostě to byly vztahy na týdny, maximálně měsíce.



Pak jsem poznala jeho. Kdyby mě to nepotkalo, nevěřila bych. Prostě jako kdyby sjel blesk a zasáhl mě. Zamilovala jsem se na první pohled, v prvním okamžiku, kdy jsem ho spatřila. Pracoval v kavárně, kam jsem přišla na kafe s kamarádkou, a když přede mě postavil moje oblíbené latté a podíval se na mě, usmál se, byla jsem „jeho“. Pak jsem tam chodila skoro denně, abych ho viděla, jeho oči a úsměv… Začali jsme si povídat, až mě pozval na rande.

Zamilovaná

A už jsem ho nepustila. Naštěstí i on byl se mnou rád, jako já nejspíš zamilovaný nebyl, alespoň v počátku ne, ale postupně se náš vztah prohluboval. Začali jsme spolu žít, počali první dítě, když byl dceři rok, vzali jsme se. Za další tři roky jsem porodila syna. S manželem nám to klapalo, měli jsme oba celkem nekonfliktní povahy, takže nějaké hádky a neshody u nás rozhodně nebyly na pořadu dne. Rozuměli jsme si, měli jsme se rádi, také děti byly spokojené a šťastné. Co víc si od života přát?



Manžel pracoval dál v kavárně, ale časem odkoupil od jednoho z majitelů jeho podíl a polovina byla tedy naše. Nakonec koupil i druhou polovinu a my se tak stali majiteli prosperujícího podniku se stálou klientelou. Manželovi jsem občas pomáhala, ale především jsem se starala o účetnictví a zásobování.

Bohužel nic netrvá věčně. Nikdy by mě nenapadlo, že se bude minulost opakovat. Manžel se totiž zakoukal do jedné naší stálé zákaznice. Mladá dívka, která chodila do našeho podniku s kamarádkami. Když jsem ji spatřila poprvé, měla jsem pocit jakéhosi déjà vu, najednou jsem v ní viděla sebe před mnoha lety. Dívala se na něj jak na svatý obrázek. Pravda, můj muž byl stále atraktivní, a i když mu bylo čtyřicet, pořád přitahoval pozornost, a jak jsem si všimla, letěly na něj hlavně mladé dívky, tato především.

Na dně

Manžel si toho pochopitelně všiml a měl z toho legraci. A já mu věřila, že by mě nikdy nepodvedl. Jenže podvedl. Druhá míza se u něj naplno projevila. Kdyby se ale jednalo jen o nějaký flirt, asi bych to pochopila, ale on se zamiloval, a když jsem mu dala na vybranou – buď já a děti, nebo ona –, vybral si ji. To byl konec, zlomil mi srdce, nechtěla jsem žít bez něj, ale musela, už kvůli dětem. Dlouhé měsíce jsem byla jak tělo bez duše, Bylo mi jedno, co se kolem mě děje, jestli mají děti co jíst, jestli chodí do školy. Nebýt mé sestry, která se k nám nastěhovala a o všechno se postarala, nevím, jak by to s námi dopadlo.

Když jsem se jakžtakž sebrala, byla jsem schopná se s manželem – ovšem přes advokátku, s ním jsem se odmítala sejít – domluvit na rozdělení majetku, starost o děti i na výživném. Rozvedli jsme se. On už dokonce čekal dítě se svou novou přítelkyní. Žila jsem dál se svými dětmi, našla si novou práci, svou životní lásku jsem se pokoušela ze života úplně vytěsnit. Zničila jsem všechny jeho fotky, když si přijel pro děti, nechtěla jsem se s ním vůbec vidět. Pokud jsem s ním měla něco kolem nich řešit, nechala jsem to vyřídit svou sestru. Dostal mě na úplné dno a já nebyla schopná mu to odpustit.

Budoucnost?

Chtělo to čas a já doufala, že jednou třeba budu zase šťastná a budu normálně žít, bez hořkosti, kterou jsem cítila. Potkala jsem muže, rozvedeného, o deset let staršího s dospělým synem. Pomalu mě dostával z nejhoršího, znali jsme se od vidění už nějakou dobu, kdysi občas přišel i do našeho podniku. Věděl o mém rozvodu, nemusela jsem se mu z ničeho zpovídat. Začali jsme se stýkat a já si říkala, že se snad ze všeho dostanu. Už jsme spolu rok, žijeme sice každý zvlášť, ale i tak spolu trávíme hodně času. Moje děti ho mají rády, přijal mě i jeho syn.

Dalo by se říct, že je vše na dobré cestě a já bych opět mohla žít spokojený život po boku milovaného muže. On už začal mluvit o tom, že bychom mohli spolu začít bydlet, že by se nastěhoval nejspíš ke mně – nejen že mám větší byt, ale nechtěl by děti vytrhnout z jejich prostředí. Nebo bychom si mohli pořídit nové bydlení, společné. Jenže já nevím, nechci se na něho příliš upnout, bojím se, že i on mě jednou zradí, nevěřím, když říká, že to neudělá, že mě miluje a chce se mnou zestárnout.

Alice

Názor odbornice: řešte vaše trauma

Vážená Alice! Bojíte se možného zklamání. Váš současný přítel však tyto nepříjemné pocity ničím nezpůsobil. Odvíjejí se pravděpodobně z vaší nevyřešené minulosti.

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Představte si, že byste měla zlomenou nohu. Nepůjdete k lékaři, ale budete se ji snažit sama rozcházet. Bude to bolet. I když se vydáte na sebehezčí procházku, noha bolet nepřestane. Nebudete se moct z této procházky radovat, bolest a diskomfort vše hezké převálcuje. Po čase zřejmě noha špatně sroste a bude Vás doživotně trápit. S psychickým zraněním je to vlastně velmi podobné. Když zůstane nezaléčené, zlobí. Zdánlivě nepochopitelně ovlivňuje i události, které s ním vůbec nesouvisejí.

Prošla jste traumatem, které je třeba zpracovat, léčit. Pomůže vám v tom odborník, psycholog. Psychoterapie je cesta, která vyžaduje spoustu vaší práce, může však probíhat pouze pod vedením zkušeného profesionála. Budete hledat ukotvení sama v sobě, svou hodnotu. Budete se učit být sama se sebou, neodvíjet svou hodnotu od existence či neexistence partnera. Když se práce bude dařit (a není důvod, proč by se s vaším odhodláním a dobrým odborníkem nedařila), poznáte změnu v tom, že na další možný vztah budete hledět beze strachu.

PhDr. Magdalena Dostálová