Příběh Katky: Máma žárlí, když děti hlídá táta se svou ženou

Jmenuji se Katka, je mi 34 let, jsem vdaná a mám dvě děti – osmiletou dceru a pětiletého syna. Mám také fajn muže a kdyby nebylo mé matky, která mi svým chováním znepříjemňuje život, byla bych opravdu hodně spokojená.

Rodiče se rozvedli

Moje matka je totiž velký sobec, všechno se musí točit kolem ní, a běda, když se tak neděje. Umí se urazit, vyčítat, dělat scény. Navíc je žárlivá, což nám bohatě předváděla, když jsme byli s bratrem malí. Táta si s ní hodně zkusil. Prý se to snažil vydržet hlavně kvůli nám, abychom neměli nálepku dětí z rozvedené rodiny. Pak mu však došlo, že nejen pro něj, ale i pro nás bude lepší, když podá žádost o rozvod a my tak nebudeme svědky matčiných scén.

S bráchou, o dva roky starším, jsme už byli v pokročilém pubertálním věku, kdy nás rodiče příliš nezajímali, takže tátův odchod nám rozhodně žádné psychické trauma nezpůsobil. Je ale fakt, že od té doby, co jsme zůstali jen s mámou, byl doma klid. Musím uznat, že matka má sice spoustu negativních vlastností, které se bohužel k stáru čím dál víc projevují, na druhou stranu nás s bráchou měla vždycky hodně ráda a dost se nám věnovala.

S tátou jsme se vídali celkem často, už jsme byli pomalu dospělí, takže jsme neměli nijak pevně dané dny či víkendy, kdy jsme měli být s ním. Stýkali jsme se, jak nám to všem vyhovovalo. Kupodivu máma nikdy nedělala nějaké scény, že chceme jít za tátou, místo abychom byli s ní doma.

Táta se podruhé oženil

Máma si nikdy nového partnera nenašla, táta však ano. Se svou druhou ženou se dal dohromady, když už jsme s bráchou byli oba z domu. Máma to hodně těžce nesla a nese dodneška, nenechá na tátově ženě nit suchou. Přitom od rozvodu se s otcem nestýká, nejsou už roky v žádném kontaktu, ani ji nikdy neviděla. Prostě tátovi nepřeje, že se znovu oženil, že je šťastný a spokojený.

Vůbec se v matce nevyznám, ona umí být hodná, milá, ale na druhou stranu i zlá, žárlivá, pomlouvačná. Nevím, jaké měřítko na lidi kolem sebe má. Třeba bratr se s ní už delší dobu vůbec nevídá, je to všechno kvůli tomu, že jeho žena matce nikdy nesedla. Často si neodpustila nelichotivé poznámky na její adresu, rýpla si kolikrát i do ní, až při jednom konfliktu bratr bouchl do stolu a pokud se matka jeho ženě neomluví, tak se s ní nebudou vídat. Neomluvila se. Přitom švagrová je moc hodná, milá, nekonfliktní osoba. S manželem ji máme opravdu rádi. S bratrovou rodinou se celkem často scházíme, máme zhruba stejně staré děti.

Jen ona je babička

Ale můj muž matce nijak nevadí, nikdy mi proti němu neřekla křivého slova. Nevím, jaký má metr. Vnoučata od bratra matka už dlouho neviděla, moje ano. Uznávám, že jako babička je fajn, děti ji mají rády a ona se jim vždycky snaží co nejvíce věnovat. Vymýšlí si pro ně hry, různé aktivity, chodí s nimi na hřiště, do přírody. Děti si to s ní užívají. Když je s nimi, projevují se u ní ty kladné stránky její povahy.

Bohužel ty záporné pak pociťují já, když mi máma dělá scény, že s dětmi jezdím i za tátou a jeho druhou ženou. Prý ani on, natož ona na její vnoučata nemají nárok. Otec od nás odešel, rozvedl se s ní, nechal jí na krku dvě děti a teď by chtěl dělat dědečka. To jsou matčina slova. Když jí řeknu, že s ní měl doma peklo, že si dobře pamatuju na ty hádky, tak tvrdí, že to tak rozhodně nebylo. A jeho žena je pro naše děti cizí, to bych si prý měla uvědomit především. Když jsem na to matce řekla, že tátova žena je fajn ženská a že jsem ráda, když jsou děti i s ní a tátou, málem mi jednu vrazila.

Děti jsou však častěji s ní, k dědovi jezdí mnohem méně, takže zatím se to naštěstí vždycky nějak přehnalo. Máma vychladla a byl zase klid. Ovšem teď mi dala nůž na krk. Děti byly po celkem dlouhé době u táty na víkend a ten další si je vzala moje máma. Hned druhý den nám je nečekaně přivezla a řekla, že buď se přestanou vídat s jejím bývalým manželem a jeho fuchtlí (její slova), nebo s ní. Je to prý na mně. Když jsem zjišťovala, co se tak strašného stalo, řekla mi, že děti té ženské říkají babičko. A to prý ona nesnese, jejich babička je jen ona a nikdo jiný (můj muž už maminku nemá).

Katka

