Příběh Karolíny: Macecha mým dcerám učarovala

S manželem, dnes už bývalým, jsme byli sehraná dvojka, alespoň to o nás tvrdili všichni naši přátelé a známí. Měli jsme dobré nápady a odvahu pustit se do podnikání. Bylo nám necelých pětadvacet, když jsme začali náš sen přetvářet ve skutečnost. Byl především snem mého muže a já mu ho pomáhala naplnit.



Manžel je vyučený kuchař a číšník, já mám vystudovanou ekonomickou školu. Už na prvním rande se mi svěřil, že by jednou chtěl mít restauraci nebo třeba penzion, prostě vlastní podnik, který by vedl a kde by hlavně vařil podle svého. Byl pro to natolik zapálený, že nadšením nakazil i mě.



Vybudovali jsme prosperující podnik

A měli jsme štěstí. Intenzivně jsme spolu hledali prostor, kde by se dala restaurace vybudovat, a povedlo se. To už jsme byli skoro rok manželé, zadlužili jsme se a do rekonstrukce jsme se pustili i vlastními silami. Manželův sen byl i mým snem a bylo úžasné vidět, jak se nám pomalu, ale jistě plní. Po několika letech jsme dokázali z malého podniku vybudovat restauraci, která měla neustále plno. Měli jsme i pár zaměstnanců, manžel byl šéf a já provozní.

Když se náš podnik rozjel, zatoužila jsem i po dítěti. Naštěstí se mi podařilo brzy otěhotnět. Narodila se nám dcera a do dvou let po ní i druhá. Byly to krásné roky, měli jsme se rádi, měli jsme se dobře. Jenže pak k nám do podniku nastoupila Dominika, krásná, mladá, sotva dvacetiletá servírka. Nikdy jsem neměla důvod pochybovat o manželově věrnosti, nikdy jsem nijak přehnaně nežárlila, ale jakmile jsem ji spatřila, a především to, jak se točí kolem mého muže, bylo mi všechno jasné.

Bohužel manžel podlehl a co hůř, zamiloval se. Já byla příliš hrdá na to, abych dokázala jeho nevěru skousnout. Možná by si užil a vrátil se ke mně a k dcerám, ale bylo mi jasné, že naše manželství by bylo navždy poznamenané. Už bych mu nedokázala věřit. A co kdyby časem přišla další mladá a krásná pokušitelka, která by chtěla mého úspěšného muže jen pro sebe?

Rozvedená

Požádala jsem o rozvod. Manželovi jsem nechtěla dělat nějaké scény, to jsem neměla zapotřebí. Domluvili jsme se na vypořádání majetku i kontaktu s dcerami. Holkám v době našeho rozvodu bylo šest a osm let a já den po rozvodu oslavila čtyřicátiny. Manžel byl volný, zůstal mu podnik, ze kterého mě vyplatil, nechal si chatu a auto, mně a dcerám zůstal náš byt.

Manžel si se svou novou láskou pořídil nové bydlení, kde udělal pokojík i pro naše holky. Rozhodně jsem neměla v úmyslu bránit dcerám v kontaktu s otcem, holky ho zbožňují a on je. Jen mi rvalo srdce, že se vídají i s Dominikou, dnes už jeho druhou ženou. Vzali se necelý rok po našem rozvodu.



Manžel vídá dcery hodně často. Domluvili jsme si každý druhý víkend, také o prázdninách se střídáme, a protože bydlíme nedaleko od sebe, dcery k němu chodí i mimo vyhrazené dny. Jejich otec je zbožňuje a skvěle se o ně stará. Holky tam moc rády chodí, což o to, měla bych být ráda, že náš rozvod je nějak zásadně nepoznamenal, dcery jsou šťastné a spokojené. Jenže já žárlím. Jak jsem na Dominiku nežárlila, že mi ukradla muže, o to víc žárlím, že mi bere dcery. Moje dcery jsou z ní nadšené, na návštěvy u táty se těší a já vím, že je to hlavně kvůli ní. Dokážou pak donekonečna básnit o tom, co s ní dělaly, jak se vyblbly, jak byly na nákupech, jak si společně hrály na kosmetický a kadeřnický salon. Jak s nimi Dominika blbne, je s ní legrace, pořád se směje, je krásná a milá a ony ji mají moc rády. Jen se blíží jejich víkend, už doma vymýšlejí, co budou všechno dělat a kam s ní zase půjdou. Exmanžel se jim pochopitelně také věnuje, ale vzhledem k tomu, že je pracovně hodně vytížený, tráví holky s jeho ženou mnohem víc času.

Jsem z toho všeho dost otrávená, není mi vůbec příjemné, že holky svou macechu tak milují. Kamarádka mi řekla, že mám být ráda, ona to má přesně opačně – její děti k tátovi nechtějí, protože se nemají rádi s jeho druhou ženou. On viní ji, že je proti ní navádí, a věčně si na ni stěžuje u soudu. Jenže já se bojím, abych o dcery nepřišla, co když se manžel rozhodne, že by je chtěl do své péče. Jednou mi řekl, že s Dominikou děti neplánují, prý jim naše holky bohatě stačí.

Karolína

Názor odbornice: S Dominikou nesoupeřte!

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážená Karolíno! Jak moudře podotkla vaše kamarádka, mohla byste také být v situaci, kdy dcery k tátovi a jeho nové ženě nechtějí. Namísto žárlení na macechu se raději zamysleme, jak byste si s dcerkami mohla volný čas naplánovat a užít vy. Atraktivní trávení volného času se nutně nemusí odvíjet od financí, často stačí jen zapojit svou kreativitu, abychom vytvořili pro děti nezapomenutelný program. Nemyslím proto, že byste měla s Dominikou jakkoliv soutěžit. Je fajn, že vaše dcery mohou trávit čas naplněný zajímavými aktivitami, ať už jste „původcem“ vy, škola, kroužky nebo jejich macecha.

Berme také v potaz věk obou dívek. S postupujícími léty se budou od rodičů přirozeně odpoutávat. Neznamená to samozřejmě konec vztahu, ale jeho přerod na jinou úroveň. Možná už jste nyní svědkem prvních vlaštovek startování dcer „do světa“. Bude trvat léta a někdy bude pro vás, jakožto matku, příjemné, jindy zase méně. Dcery si budou hledat důležité osoby i mimo rodinu. Některé vám budou „po chuti“, jiné méně. Každá z vás, vy i Dominika, jste jiná a obě můžete mít s holkami kvalitní vztah.

V Dominice nyní holky mohou vidět starší kamarádku, což jim zjevně připadá atraktivní. Vás čeká hledání styčných ploch, které budou pro vás s dcerkami unikátní. Věřím tomu, že je naleznete a že tyhle vaše společné radosti budou v průběhu času růst s vámi. Cílem potom je dosažení přátelského vztahu mámy s dospělými dětmi.

PhDr. Magdalena Dostálová