Dítě na stará kolena. Když nejste jeho máma, ale najednou se musíte starat

Starat se o malé dítě, když už nejste nejmladší, může být vysilující. Zejména, pokud nejde o vašeho potomka, ale osud vám ho přinesl doslova na zlatém podnosu. Jak se s takovou situací vypořádaly čtenářky Jitka a Zuzana.
Příběh Jitky Nemohla jsem říct ne

Synovi bylo dvacet a chystal se odjet studovat do zahraničí. Bála jsem se a zároveň těšila s ním. Znáte to – jediné dítě, člověk by pro něj dýchal, ale pořád se o něj bojí.

Celou dobu jsem tu byla pro něj, všechno spolu s ním prožívala a nedovedla jsem si dost dobře představit, jak to těch pár měsíců bez něj zvládnu. Mávala jsem mu se slzami v očích na letišti a přemýšlela, že si zkrátka budu muset najít nějakou jinou než maminkovskou zábavu. Taky už bylo na čase, jak tvrdily mé kamarádky, a tak jsem jim konečně dala za pravdu.

Začala jsem chodit cvičit, po večerech s kamarádkami do divadla, dokonce jsem uvažovala i o tom, že bych se mohla přihlásit na nějakou seznamku a zkusit si někoho najít.

Se synem jsme si pořád volali, všechno se zdálo fajn a v pohodě. Když se ale potom vrátil domů, přišlo mi, že se dost změnil. Jistě, i já byla jiná, opravdu jsem si začala užívat, ale on byl naopak zamlklý a takový smutný, sklíčený. „Stýská se ti po moři?“ žertovala jsem, ale on jen vrtěl hlavou.

Jak se věci mají, jsem z něj vydolovala až po dost dlouhé době. „Někoho jsem tam potkal, nebyla to žádná velká láska, ale stalo se a ona je v tom,“ přiznal barvu. Prvotní šok vystřídal strach i svým způsobem těšení, vždyť ze mě bude babička!

Příběh Jany: Nejsem si jistá, kdo je otcem mé dcery. Manžel o nevěře neví

Začala jsem syna nabádat, aby tu dívku pozval k nám, toužila jsem ji poznat. Jistě, děsila mě jazyková bariéra a spousta dalších věcí, ale chtěla jsem to brát pozitivně. I syn trochu pookřál, problém byl však v tom, že ji nemiloval, že šlo jen o to, že se k tomu postaví zodpovědně.

Slečna to vnímala asi podobně, přijela, usmívala se, ale k partnerovi se chovala spíš přátelsky než láskyplně. Bylo znát, že dítě nebylo v plánu, notabene s mým synem...

Pořád řešili, jak to provedou, kde se dítě narodí, kde budou bydlet. Nakonec jsem se do toho vložila. „Náš byt je přece dost velký, kdyby bylo potřeba, není problém,“ nadhodila jsem.

Syn to přetlumočil dál, slečna se nad tím hluboce zamyslela, a protože stejně plánovala přerušit studia, rozhodla se, že u nás to bude dočasně asi nejlepší.

Aspoň syn dostuduje, radovala jsem se já a na to malé jsem se stejně docela těšila. Odhlásila jsem se ze cvičení, přestala chodit do divadel a zase jsem se starala. To jsem ještě netušila, že je to jen začátek velkých starostí.

Slečna porodila zdravou holčičku, pár týdnů se rvala s rolí maminky a pak prostě zmizela. Synovi nechala jen zprávu, že to nedá a že se omlouvá, konec. Vůbec jsem nepobrala, že tohle může někdo udělat, pro mě opravdu nepochopitelná věc, ale rozhodla jsem se, že v tom syna nenechám.

V práci mi naštěstí vyšli vstříc, začala jsem částečně dělat z domova, abychom to se synem časově pokryli, on si vzal ke škole brigády, přece jen to bylo a je náročné i finančně.

Oba už meleme z posledního, ale když mi vnučka poprvé řekla „mami“, uvědomila jsem si, že to rozhodně stojí za všechnu tu dřinu a odříkání. Do divadla i na jógu ostatně můžu chodit jednou s ní, teď jsem taková babičko-maminka, která si to užívá, ale zároveň se bojí toho, co bude.

Jak to jednou vnučce vysvětlíme? Co budeme dělat, když se objeví její skutečná matka a začne o ni třeba mít zájem? A co se stane, až syn potká novou partnerku a bude s ní chtít žít? Vezme si s sebou i vnučku? Budu zase „jen“ babička, anebo se mnou vyroste? Rozšířila jsem paletu svých strachů a jen doufám, že to vše zvládnu.
Jitka

