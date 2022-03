Příběh Anny: Můj přítel je dceři trnem v oku, žárlí na něj

Jsem už několik let v důchodu, šla jsem do předčasného. Musela jsem, manžel potřeboval moji pomoc. Těžce onemocněl, nechtěl a ani já ne, aby poslední měsíce a dny svého života trávil v nemocnici. Starala jsem se o něj až do posledních chvil. Nedávno jsem zapálila už třetí svíčku v den jeho úmrtí.

S manželem jsme si splnili sny

Měli jsme spolu krásný život, a i když odešel příliš brzy, tak než abych smutnila a litovala jeho odchodu i toho, že mě nechal samotnou, myslím na to krásné, co jsme spolu prožili. Nechci se ani uzavírat do sebe a dožít život o samotě. Je mi 64 let a myslím, že mám před sebou ještě hodně pěkných roků.

Napište svůj příběh i vy Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

S manželem (tehdy ještě přítelem, brali jsme se až několik let po narození dcery) jsme v polovině 90. let koupili nádherný velký mlýn se dvěma přilehlými budovami. Měli jsme tenkrát štěstí, nejenže jeho cena nebyla nijak závratná, majitelé pospíchali na prodej, zároveň byl v celkem dobrém stavu, ale mohli jsme si ho pořídit především díky výrazné finanční pomoci mých rodičů, kterým v restituci vrátili majetek. Manžel byl zemědělský inženýr a jeho snem bylo pořídit si k zaměstnání i vlastní hospodářství. Mým snem zase bylo mít vlastní penzion, což se mi po několika letech také splnilo. Vybudovali jsme ho z obou sousedních budov.

Moc ráda vzpomínám na všechny ty roky, které jsme společně v domě strávili, kdy jsme si plnili ty své sny a žili naplno. S manželem jsme vždy byli obklopeni přáteli, měli jsme rádi společnost a málokdy jsme trávili víkendy jen my tři s dcerou. Často nás navštěvovaly manželovy sestry s rodinami i rodiny z širšího příbuzenstva.

Vdovec a vdova

Nejbližší vztah jsme měli s manželovým spolužákem z vysoké školy a jeho ženou. Přátelili jsme se od mládí. I oni měli jen jednu dceru, téměř stejně starou, jako je moje dcera. Holky spolu prakticky vyrostly, vídali jsme se všichni opravdu často. Stejně tak, když holky vylétly z hnízda, k nám Václav s Lenkou jezdili aspoň jednou za měsíc a časem přijížděli i s vnučkou.

Bohužel neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Lenka zemřela ještě dřív než můj muž. Václavovi jsme se tak s manželem stali velkou oporou, nějakou dobu u nás dokonce pár týdnů bydlel, nechtěl být doma sám, ani se svými nejbližšími. Když se ze smrti své ženy vzpamatoval, onemocněl můj muž. Václav mi tenkrát hodně pomáhal, nakonec jsem přestala pracovat, odešla do předčasného důchodu, prodala jsem i penzion, musela jsem se rozloučit i s lidmi, kteří u nás pracovali, neměla jsem sílu to všechno dál sama táhnout.

Manžel zemřel, jeho smrt byla pro něj vysvobozením a vlastně i pro mě. Bylo strašné vidět ho, jak trpí a ztrácí se mi před očima. Václav byl vedle dcery, zetě i vnoučat mým skutečně nejbližším člověkem. A zůstal jím i nadále. Jsme spolu hodně často, už je také pár let v důchodu. Většinu času trávíme v mém domě. Je celý můj i po smrti manžela, tenkrát jsme se domluvili, že díky finanční pomoci mých rodičů bude dům napsaný na mě, nebyli jsme ani manželé, a že to třeba časem změníme, ale nikdy na to nedošlo.

Náš vztah s Václavem je čistě přátelský, máme se rádi, to ano, ale není to o tom, že bychom byli milenci. Je nám spolu dobře, máme spoustu společných vzpomínek, hodně si povídáme o společných zážitcích, vzpomínáme na naše zesnulé partnery, kteří nám oběma moc chybí. Jsme si navzájem oporou a chtěli bychom jí být, dokud nás tzv. smrt nerozdělí. Zvlášť v posledních dvou letech, kdy jsme trávili čas víceméně v izolaci, jsme se s přáteli nevídali, byli jsme rádi, že máme jeden druhého. Václav je navíc hodně manuálně zručný a s domem mi dost pomáhá.

Dcera se bojí o dědictví

Bohužel má dcera to všechno vidí jinak, myslí si, že Václav si dělá zálusk na můj dům i majetek. Jednou jsem se před ní zmínila, že jsme s Václavem uvažovali o sňatku, čistě z praktických důvodů. Nejsem schopná jí vysvětlit, že její úvahy jsou nesmysl, že jednou bude stejně všechno její, že se o to postarám. Ona má prostě svou hlavu.

Přišla za mnou i s tím, že bych měla dům na ni přepsat, že budu v něm dál žít, zřídíme i věcné břemeno. Ale mně se to nelíbí. Nemyslím si, že by mě snad chtěla připravit o střechu nad hlavou, ale já poslední dobou čím dál víc uvažuji, že bych dům, který je zbytečně moc velký, prodala a pořídila si něco menšího. Už zdaleka nejsem nejmladší a kolem je stále hodně práce a časem na to nebudeme já a ani Václav stačit fyzicky. Pochopitelně v tom hrají roli i finance, zvlášť v dnešní době, kdy je všechno dražší a dražší.

Anna

Názor psycholožky čtěte na další straně.