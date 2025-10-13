Příběh Táni: Jsem otrávená, naštvaná, všichni mě štvou. I já sama sebe

Za dva roky mi bude padesát let, ale málokdo mi ten věk hádá. Příroda mi nadělila tělo, které se zatím nijak extra neopotřebovalo a které mi závidí i o desítky let mladší kolegyně. Mám vcelku fungující vztah, děti studují a zlobí jen tak v normě, v práci jsem se vypracovala na slušnou pozici – přesto nejsem šťastná, spíš jsem většinu času otrávená, naštvaná a rozčiluje mě stále víc věcí a lidí.
Část 1/3
Ilustrační snímek

Já vím, asi si říkáte, že si nemám na co stěžovat, že se mi přece daří dobře, a jestliže mi slouží zdraví a funguje rodina, tak je to to hlavní. Jenže já se fakt hodně trápím. Špatně spím, nemůžu usnout a ráno se budím zbytečně brzo. Zdají se mi divné sny, ale naštěstí je většinou zapomenu.

Napište i vy svůj příběh

Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Na sex moc chuti nemám, což se zřejmě nelíbí zase manželovi. Ale jelikož už taky stárne, tak ho to možná až tak nemrzí, vlastně se o tom ani nebavíme. Menstruace se mi jakoby zbláznila, mám ji skoro pořád, a když nemám, tak mám PMS, což jsem taky na zabití. Nevidím dobře na blízko, často mě bolí hlava a brzo se unavím.

Nic mě nebaví. Ani můj milovaný sport. Stále častěji si nacházím výmluvy, proč nejít cvičit. Výlety s kamarádkami mě taky netěší - většinou řeší věci, které mě neberou, nebo se hádají o blbostech. Na dovolenou jsem se strašně těšila, ale pak jsem si ji ani pořádně neužila. Spíš jsem se trápila, jestli jsme nevyhodili zbytečně moc peněz, a jen co jsme se vrátili, tak jsem měla pocit, že jsem ani nikde nebyla.

Příběh Zuzany: Rozešla jsem se s přítelem. Jsem už zadaná, ale chci ho zpátky

Ani móda mě už tak nebere, nejradši nosím něco pohodlného a make-up odbývám několika základními rituály, experimenty mě neberou. Vlasy jsem si nechala zkrátit, protože kadeřnice říkala, že je mám dost oslabené, prořídlé a v mém věku mi bude víc slušet kratší střih.

No dobrá, asi prostě jen stárnu a nedovedu se s tím vyrovnat. Ale za a) si nepřijdu zas tak stará a do důchodu mám ještě daleko, a za b) přece se s tím jen tak nesmířím a neřeknu si, že teď už bude celý život jen nuda a mrzení. Nebo se s tím mám smířit?
Táňa

Názor psycholožky čtěte na další straně.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně

Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....

Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice

Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko....

Chlupaté modelky i vesmírná show. To nejlepší z podzimních týdnů módy

V kalendáři sotva začal podzim, módní svět je však jako obvykle o krok napřed a již vyhlíží teplé měsíce. Návrháři během září a začátkem října představili v Paříži, Londýně, Miláně a New Yorku...

Mladí, krásní a slavní. Hvězdy, které teď vládnou Hollywoodu

Jsou mladí, jsou draví, jsou krásní. Herci a herečky, kteří jsou populární v Hollywoodu a díky tomu je zbožňuje celý svět, si užívají svou chvíli na výsluní a pokud nepropadnou nezřízenému životnímu...

Proměny Playmate Elizabeth Marie Chevalierové. Od přirozenosti k plastikám

Modelka Elizabeth Marie Chevalierová se mnohokrát objevila v magazínu Playboy a sama říká, že za to vděčí pouze svým proměnám. Zájem o ni byl ale už v době, kdy za sebou ještě plastiky neměla....

Příběh dívky bez nohou bere dech. Valerie tančí a jde ostatním příkladem

Dnes šestnáctiletá Češka Valerie Kmentová v patnácti letech přišla o obě nohy a část ruky kvůli přemnožené bakterii. Ačkoli její vyhlídky nebyly vůbec dobré a lékaři měli velké obavy o její život,...

13. října 2025

Příběh Táni: Jsem otrávená, naštvaná, všichni mě štvou. I já sama sebe

Za dva roky mi bude padesát let, ale málokdo mi ten věk hádá. Příroda mi nadělila tělo, které se zatím nijak extra neopotřebovalo a které mi závidí i o desítky let mladší kolegyně. Mám vcelku...

13. října 2025

Oční okolí potřebuje něžnou péči. Pomohou obklady, příroda i oleje

Prozradí o vás víc, než je vám milé – oči nelžou, a oční okolí už vůbec ne. Únava, stres i věk: to vše se na této části těla nemilosrdně podepisuje. Jak ten krutý sešup trochu přibrzdit?

13. října 2025

Podzim přeje kostkám. Slaďte je odvážně s výraznými barvami

Podzim bez kostky? To by přece nešlo! Ale i v károvaném světě došlo k několika změnám. Tou největší jsou odvážné kombinace. Troufnete si na ně?

13. října 2025

Týdenní horoskop od 13. října. Co vás čeká v lásce, práci i zdraví?

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

13. října 2025

Udělala jsem detox šatníku. Je to zvláštní pocit, říká Lucie Vondráčková

Má ráda velké kabely a bokové džíny. Spíš než v butiku ale herečku a zpěvačku Lucii Vondráčkovou potkáte v obchodě s nábytkem. Při nákupech se prý rozhoduje celkem rychle a má slabost pro kousky,...

13. října 2025

Žemlovka s ovocem a zapečeným sněhem

Žemlovka s ovocem a zapečeným sněhem
Recept

Střední

40 min

Tento dezert vás v chladných dnech příjemně zahřeje.

Cvičit se dá i s cihlou, říká fit stařík. V 76 letech má svaly jako mladík

Šestasedmdesátiletý Erkan Yilmazer z Turecka je v kondici jako někteří dvacetiletí mladíci. Každý den posiluje, chodí plavat do moře a zdravě se stravuje. Je inspirací pro mladší generace i stejně...

12. října 2025  11:28

Že autisté nejsou moc na sex, je mýtus, říká dívka s autismem Dodo

Premium

Kateřině Doudové, která si říká Dodo, diagnostikovali autismus ve čtrnácti letech. Různé duševní pochody, které se u ní do té doby děly, jí najednou začaly dávat smysl. Dnes je dívka aktivní nejen v...

12. října 2025

Ticho léčí psychiku i duši. Najděte si chvilku a užijte si klid

Je to síla, na níž se nyní často zapomíná. Zdroj energie, klidu a rovnováhy, který doba vytlačila na okraj. Jak z ticha vytěžit co nejvíc a proč je pro naše tělo i duši tak nesmírně důležité?

12. října 2025

Čistý štít pro vaši pokožku. Nastal čas zatočit s pigmentovými skvrnami

Když slunce ztratí sílu, je ideální čas na řešení pigmentace v obličeji. Zajímá vás, jak mít sjednocenou a zářivou pleť? Poradili jsme se s dermatoložkou Helenou Aksamítovou z Kliniky Asklepion a...

12. října 2025

Slavní, kteří propadli závislosti na lécích proti bolesti

Závislost na čemkoli je těžké překonat. Své o tom vědí i některé zahraniční hvězdy, které se s ní potýkaly. V jejich případě byly na vině léky na předpis, které jim lékaři dali kvůli bolestem. Dostat...

12. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.