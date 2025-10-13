Já vím, asi si říkáte, že si nemám na co stěžovat, že se mi přece daří dobře, a jestliže mi slouží zdraví a funguje rodina, tak je to to hlavní. Jenže já se fakt hodně trápím. Špatně spím, nemůžu usnout a ráno se budím zbytečně brzo. Zdají se mi divné sny, ale naštěstí je většinou zapomenu.
Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.
Na sex moc chuti nemám, což se zřejmě nelíbí zase manželovi. Ale jelikož už taky stárne, tak ho to možná až tak nemrzí, vlastně se o tom ani nebavíme. Menstruace se mi jakoby zbláznila, mám ji skoro pořád, a když nemám, tak mám PMS, což jsem taky na zabití. Nevidím dobře na blízko, často mě bolí hlava a brzo se unavím.
Nic mě nebaví. Ani můj milovaný sport. Stále častěji si nacházím výmluvy, proč nejít cvičit. Výlety s kamarádkami mě taky netěší - většinou řeší věci, které mě neberou, nebo se hádají o blbostech. Na dovolenou jsem se strašně těšila, ale pak jsem si ji ani pořádně neužila. Spíš jsem se trápila, jestli jsme nevyhodili zbytečně moc peněz, a jen co jsme se vrátili, tak jsem měla pocit, že jsem ani nikde nebyla.
Ani móda mě už tak nebere, nejradši nosím něco pohodlného a make-up odbývám několika základními rituály, experimenty mě neberou. Vlasy jsem si nechala zkrátit, protože kadeřnice říkala, že je mám dost oslabené, prořídlé a v mém věku mi bude víc slušet kratší střih.
No dobrá, asi prostě jen stárnu a nedovedu se s tím vyrovnat. Ale za a) si nepřijdu zas tak stará a do důchodu mám ještě daleko, a za b) přece se s tím jen tak nesmířím a neřeknu si, že teď už bude celý život jen nuda a mrzení. Nebo se s tím mám smířit?
Táňa
