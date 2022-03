Příběh Věry: Snacha vyhodila mého syna z bytu, chce jít bydlet ke mně

Jsem už v důchodu, žiju sama, manžel měl špatné srdce a před třemi lety se po již třetím infarktu neprobral. Chybí mi, ale dokázala jsem se s jeho ztrátou vyrovnat. Manžel byl poslední roky hodně nemocný, starala jsem se o něj, a můj osobní život tak šel stranou.

Snachu mám opravdu ráda

Nyní už mám času hodně, trávím ho s přáteli turisty na krásných výletech, ale především se mohu věnovat vnučce a pomáhat synovi a snaše. Musím říct, že snacha se mi opravdu povedla. Je to úžasná, milá, sympatická bytost. Mám ji opravdu hodně ráda. Její empatická povaha se projevila hlavně v době, kdy mi pomáhala s manželem. Pro něj byla vždy tím jasným světlem, které mu zpříjemnilo den.

S manželem jsme si ji oblíbili od prvního setkání, kdy nám ji syn představil. Už nějakou dobu jsme o ní věděli a byli na ni zvědaví. Na našeho syna měla totiž úžasný vliv. Měnil se nám před očima, k dobrému pochopitelně. Neměli jsme to s ním nikdy jednoduché. Od malička byl hodně živé a neposedné dítě, u ničeho dlouho nevydržel. Nemůžu říct, že by jako malý kluk nějak extrémně zlobil, ale dával nám zabrat. A nejen nám, i učitelky ve školce či na prvním stupni školy by mohly vyprávět.

Syna bylo těžké vychovávat

Syn měl jednu zvláštní vlastnost, dokázal si vždycky k sobě najít ještě většího rošťáka, než byl on sám. Dokud byl malý kluk, mohly nám jeho neplechy připadat úsměvné. Ovšem jakmile se dostal do puberty, smích nás přešel. Opět v tom hráli roli povedení kamarádi, ale nechci svalovat vinu na ně, náš syn do každé party dobře zapadl.

Bylo těžké ho vychovávat, nic nepomáhalo, žádné zákazy, domluvy, nic. Základní školou prolezl se čtyřkami, podařilo se dostat ho aspoň na učňák, ten naštěstí dodělal. Měl kliku, bavilo ho to tam, odmalička byl manuálně zručný, navíc rozuměl motorům, tak aspoň získal výuční list.

Práci si našel, ale jinak jsme ho moc nevídali. Žil si svým životem, bydlel sice dál s námi, ale často se i několik dní doma neobjevil a my jsme ani netušili, kde je. Zvykli jsme si, věděli jsme, že do práce chodí, i na domácnost přispíval. Nezbývalo nám než doufat, že jednou snad dospěje a začne žít životem dospělého chlapa.

Naštěstí jsme se dočkali. Kolem pětadvacítky se nám začal měnit před očima. Choval se jinak, i se s námi víc bavil, začal mluvit o tom, že je nejvyšší čas, aby se osamostatnil, našel si nějaké bydlení, aby nám nebyl na krku. A pak jednoho dne přiznal, že má slečnu a že by nám ji rád představil.

Jak už jsem uvedla, na první pohled jsme si ji zamilovali. Na syna měla opravdu výrazný, velmi pozitivní vliv. On se tak zamiloval, až jí zobal z ruky a udělal by pro ni všechno na světě. Dokonce si dodělal maturitu.

Po pár letech jejich známosti byla svatba. Pospíchali jsme s ní kvůli mému muži. Jeho zdravotní stav se hodně horšil a všichni jsme chtěli, aby mohl být na svatbě svého syna. Byl tady s námi sice ještě pár dalších let, ale ty už strávil víceméně jen na lůžku. Mladí bydleli sami, snacha měla byt po prarodičích. Dva roky po svatbě se jim narodila dcera. Letos už půjde do první třídy.

Nevěra jim zničila vztah

Dalo by se říct, že všechno je zalité sluncem, že po letech starostí nás čekají jen skvělé zítřky. Ale bohužel tak tomu není. Před několika týdny snacha mého syna vyhodila z bytu. Přišla na to, že má milenku. A jak se mi svěřila, možná by mu odpustila i vraždu, ale to, že se dotýkal jiné ženy, miloval se s ní, to mu prý nikdy neodpustí. Chápu ji, ale i tak bych byla pochopitelně radši, aby odpustit dokázala. A nepomohlo ani to, že se syn s tou ženou rozešel.

Syn se odstěhoval, zatím bydlí u kamaráda, který je také rozvedený a žije sám. Ovšem je to jen dočasné, bude muset řešit, co dál. On je neustále přesvědčený, že to přejde, že mu žena odpustí, že si zase k sobě najdou cestu. Jsem na něj hrozně naštvaná, ale mluvím s ním, je to můj syn. Nemohu ho zavrhnout, i když na něj mám velký vztek. Tak hloupě zničit rodinu.

Požádal mě, jestli by mohl bydlet u mě, mám volný pokoj a on si nechce hledat pronájem, pořád doufá, že ho žena vezme zpátky. Jenže já nevím, jestli se mám mezi ně míchat. Chtěla bych mu pomoct, ale pak si zase řeknu, ať si sám sklidí, co si zasel. Také se bojím, abych nepřišla o snachu a vnučku, že by mi to mohla mít za zlé.

Věra

