Příběh Jitky: Kývla jsem na nabídku k sňatku, teď toho lituji

Jmenuji se Jitka, je mi 28 let. Kromě přítele a pár kamarádů jsem úplně sama. Vyrůstala jsem jako jedináček. Mí rodiče se dlouho snažili o početí dítěte a podařilo se to, až když jim bylo skoro 40 let. Upnuli se na mě, ale zároveň mi dali svobodu. Měla jsem krásné dětství plné zážitků. Naši byli hodně sečtělí, milovali přírodu, cestování, hudbu, knihy… A všechno, co měli rádi, jsem i díky nim měla ráda já.

Prarodiče jsem prakticky nepoznala. Nejenže žili od nás daleko a navštěvovali jsme se tak dvakrát do roka, ale zemřeli, když jsem ještě chodila na 1. stupeň základní školy. Měla jsem tak jen rodiče, žádné bratrance ani sestřenice. I naši byli sami, maminka jedináček jako já a tátova sestra zemřela ještě jako hodně mladá.

Ale měla jsem celkem dost kamarádek i kamarádů, mí rodiče mi nikdy nebránili s nikým kamarádit. Věřili mi a úměrně mému věku mi poskytovali určitou volnost. Zkrátka mé dětství i dospívání bylo šťastné.

Zůstala jsem úplně sama

Bohužel konec tomu všemu nastal před pěti lety. S rodiči jsme měli hodně ošklivou autonehodu. Bylo to na Dušičky, když jsme jeli na Moravu zapálit svíčky na hrobech prarodičů a tátovy sestry. Mí rodiče havárii nepřežili, tatínek zemřel na místě a maminka během převozu do nemocnice. Já přežila, ale měla jsem hodně vážných zranění.

Musela jsem podstoupit několik operací, dlouho jsem si poležela v nemocnici a nějakou dobu i doma. Po rodičích mi zůstal domek, nastěhovala se ke mně na nějakou dobu kamarádka, abych nebyla sama a aby mi pomohla se vším se vypořádat. Dva roky za sebou jsem byla v lázních kvůli doléčení následků úrazu.

Na tu dobu vzpomínám hrozně nerada, zranění se hojila, ale v sobě jsem měla prázdno. Rodiče mi tolik chyběli a představa, že už nikoho blízkého nemám, byla také strašná. Naštěstí má kamarádka i další přátelé se mě snažili z toho dostat, ale bylo to těžké.

Během druhého pobytu v lázních jsem poznala svého přítele. Několikrát přijel navštívit svou babičku, která tam také pobývala. Byla to moc milá paní, občas jsme si spolu povídaly, trošku mi připomínala mou maminku a já si ji oblíbila. A stalo se, že při jedné návštěvě jejího vnuka jsem byla s nimi i já. Byl moc milý a mně imponovalo, jak hezky se k babičce chová. Netrvalo dlouho a požádal mě o telefonní číslo. Párkrát mi zavolal, a nakonec jsme se domluvili, že se uvidíme, až se z lázní vrátím domů.

Přítel mi byl velkou oporou

Brzy se z nás stal pár. Přítel žil sám, dokonce jen zhruba dvacet kilometrů ode mě, v sousedním městě. Vídali jsme se celkem často. Rozuměli jsme si, hodně mi pomáhal se vypořádat s mým smutkem, byl trpělivý, když jsem mu vyprávěla o rodičích. Zpočátku to pro mě byla jakási terapie, když jsem mluvila, vzpomínala, ukazovala mu fotky, ale postupem času jsem se dostávala z nejhoršího a zamilovala se do něj.

Přítel mi také hodně pomáhal s domem, neměla jsem žádné zkušenosti, o všechno se staral táta a byly potřeba různé opravy a údržba, což přítel hravě zvládl. Je šikovný a já byla šťastná, že se o všechno postará.

Také jsem poznala jeho rodiče. Maminka se mi celkem líbila, ale z otce jsem hodně nesvá. Přijde mi až moc autoritativní, až despotický a matka ho ve všem poslouchá. Když jsem se s tím svěřila příteli, řekl mi, že v tom nevidí žádný problém, muž je od toho, aby převzal „velení“ v domácnosti a rodině a žena by měla poslouchat.

Dost mě jeho názory překvapily, ale on se tak v té době nechoval. Byl neustále milý a pozorný. Když jsem o tom vyprávěla své kamarádce, řekla mi, abych byla opatrná, že hodně často se stává, že lidé si do vztahu nesou modely chování své rodiny, že i můj přítel by jednou mohl být takový. Mně to tak však nepřipadalo.

Před půl rokem mě požádal o ruku a já kývla, nabídla jsem mu, že se ke mně může i nastěhovat, že stejně u mě tráví hodně času, pomáhá mi a je zbytečné, aby platil za pronájem, když můžeme žít v mém domě. Chystáme svatbu a já pomalu, ale jistě poznávám, že má kamarádka měla nejspíš pravdu.

Přítel se chová, jako kdyby jeho názor byl jediný správný. A to nejen ohledně svatby, ale už i domu a naší domácnosti. A mně to čím dál víc vadí. Já nechci být jako jeho matka, která dělá vše, co jeho otec řekne, podřizuje se mu. Je pravda, že když jsem na tom byla špatně, hodně mi pomohl, na rukou by mě nosil a já byla šťastná, že mám tak pozorného přítele.

Což o to, on je milý i teď, ale zároveň mi dává najevo, že nemám do ničeho mluvit, že on je hlava rodiny, o vše se postará a můj názor znát nepotřebuje. Nevím, jestli bych se s tím dokázala smířit. Jsem hodně samostatný člověk a pozice, do které mě přítel tlačí, se mi příčí.

Jitka

