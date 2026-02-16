Příběh Nikol: Mám pocit, že ve všem selhávám. Nedávám školu, život ani vztahy

Už nemůžu poslouchat ty řeči, jaké má dneska mladá generace možnosti a co vše může dokázat. Já sama to totiž vidím úplně naopak. Přijde mi, že jsou na nás vytvářeny hrozné tlaky a očekávání a my sami se v tom prostě jen topíme. Aspoň když budu mluvit za sebe. Cítím, že jsem neschopná, nemám žádnou budoucnost a nefungují mi ani vztahy s okolím.
Jsem nejmladší ze tří sester a vyrůstala jsem v tom, že mi všichni dávali najevo, že já jsem ten rozmazlený benjamínek a mazánek rodičů. Ve skutečnosti jsem neustále pod tlakem, abych byla minimálně tak úspěšná jako moje sestry, nebo dokonce ještě lepší.

Já si však připadám úplně hloupá a neschopná a všechno, čeho jsem doteď dosáhla, je spíš jen vydřené a vytrpěné. V covidu jsem končila základku, ale nějak se mi podařilo dostat se na střední školu, kterou jsem s odřenýma ušima dokončila a zvládla jsem i maturitu, i když nijak hvězdné to nebylo.

Do toho se dostavily panické ataky, které jsem za pomoci terapie nějak dostala pod kontrolu, ale pořád cítím, že emočně nejsem úplně v pohodě. Aspoň ve srovnání s mými spolužačkami na vysoké škole. Nevím, jak to dělají, ale jsou takové sebevědomé, skvěle vypadají, ke škole zvládají ještě brigády a zkoušky dělají levou zadní.

Já pomalu každou přípravu na zkoušku nebo zápočet probrečím, protože si přijdu neschopná se cokoliv naučit. V lepším případě jen zírám do textu a nejsem schopna nic pochopit nebo si to zapamatovat. V tom horším všechno odkládám, abych nemusela být konfrontovaná se svou neschopností.

Takže všechny práce, které mám psát, pak dělám v časovém presu a nejsem vůbec spokojena s výsledkem, přijde mi plytký a nedotažený. Takže jsem pak vyřízená, když mám práci prezentovat před spolužačkami a spolužáky, kteří mi všichni přijdou tak o deset levelů lepší, než jsem já.

Příběh Tiny: Kvůli práci jsem se musela odstěhovat do ciziny, náš vztah tím trpí

Do toho se moje jediná kamarádka odstěhovala do zahraničí kvůli studiu, takže tu nemám nikoho, s kým bych mohla otevřeně mluvit o tom, co cítím. Přítele jsem měla, ale nedopadlo to, nakonec jsme se po dohodě v klidu rozešli, ani jeden jsme v tom vztahu necítili budoucnost. Já se teď o další kontakty s muži ani nesnažím, protože mi na to vlastně chybí mentální nebo emoční kapacita.

Připadám si prostě úplně nemožná, vadná a bez naděje na zlepšení. O to hůř, že moje starší sestry jsou velmi úspěšné – jedna má kariéru ve velké zahraniční firmě, druhá si otevřela kadeřnický salon a naučila se skvěle fungovat na sociálních sítích, takže musí odmítat zákaznice, jak má velkou poptávku. O tom si já můžu nechat leda zdát, budu ráda, když zvládnu bakaláře a pak se asi nechám někde zaměstnat a budu doufat, že mě hned nevyhodí, až zjistí, že jsem neschopná.
Příběh Nikol: Mám pocit, že ve všem selhávám. Nedávám školu, život ani vztahy

