Jednoho dne u naší branky zazvonila drobná sympatická žena středního věku s čerstvě upečeným koláčem. Prý bydlí naproti a nese mi něco ke kafi. Pozvala jsem ji dál a začaly jsme si povídat. Ukázalo se, že její manžel často cestuje pracovně do zahraničí, a tak bývá doma sama.
Byla fajn, přátelská a tak jsme se začaly vídat. Zvaly jsme se vzájemně na kávu, probíraly recepty, zahrádku i shazování kil po čtyřicítce. Byla jsem ráda, že mám v novém bydlišti spřízněnou duši, se kterou můžu prohodit pár slov, když přijdu unavená z práce.
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Po nějakém čase jsem si ale začala všímat zvláštních náhod. Koupila jsem si výrazný vínový kabát a sousedka se o týden později objevila v téměř identickém. Když jsem na terasu pořídila závěsné křeslo a béžové polštáře, do čtrnácti dnů zdobilo stejné posezení i její zahradu. Naplánovala jsem si dovolenou na Kanárech a ona mi hlásila, že tam s manželem letí taky.
Zpočátku mi to připadalo roztomilé. „Máš prostě skvělý vkus,“ usmívala se sousedka a já byla vlastně docela polichocená. Jenže pak to začalo překračovat hranice obyčejné sousedské inspirace. Začala nosit stejný účes jako já, používá můj oblíbený parfém a přihlásila se na stejný večerní kurz jógy, kam jsem původně chodila vypnout hlavu a mít hodinu týdně jen sama pro sebe.
Zlom nastal letos v létě, kdy se začala zaměřovat i na mého manžela. Nejdřív potřebovala vyměnit světlo v troubě, pak poradit s divným zvukem v motoru auta a jindy zase pomoci ostříhat vysoký živý plot. Můj muž je šikovný a k tomu gentleman, takže nikdy neodmítne. Bere to jako sousedskou výpomoc, ona se ale kolem něj nakrucuje a podstrojuje mu kafíčka a domácí dobroty.
Když jsem si jednou napůl žertem postěžovala, že doma nám v kuchyni kape kohoutek, zatímco on je neustále s nářadím v domě naproti, docela ostře se ohradil a přisadil si, že sousedka měla pravdu, když mu říkala, že jsem poslední dobou nějaká psychicky nevyrovnaná. Prý bych možná potřebovala terapeuta.
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Manželka mě podezírá z nevěry, sleduje mě na každém kroku, stěžuje si Oto
To se mě tedy dotklo a vyptávala jsem se, co to má znamenat a proč s ní probírá moje duševní rozpoložení. On ale jen krčil rameny a poznamenal, že nemám být hysterická, vždyť je normální, že se kamarádka zajímá o to, jak se mám. Taky dodal, že ona je chudák pořád sama, chlap na ní kašle, ale je to zlatá ženská, pořád dobře naložená, upravená a jak skvěle peče!
Najednou mi to došlo. Sousedka systematicky a s úsměvem hustí do mého důvěřivého manžela, že jsem neurotická, unavená a věčně nespokojená, aby vedle mě ona sama zářila jako ztělesnění pochopení, laskavosti a bezbrannosti. Naznačila jsem mu, aby si na ni dal pozor, že je to manipulátorka, která chce náš vztah zničit. On se ale jen smál, poplácal mě po rameni a poradil mi, ať tolik nesleduju televizní seriály. A pak se spokojeně zakousl do makové buchty, kterou si od ní donesl.
Začala jsem si připadat jako blázen, který vidí duchy. A sama sebe jsem se už mnohokrát ptala, jestli to jenom nepřeháním, že to jsou třeba jen nějaké moje dojmy. Kontakty se sousedkou jsem poslední dobou dost omezila, řekla jsem jí, že mám hodně práce a potřebuju se doma odreagovat od lidí. Ale děsím se toho, co zase vymyslí a jak si bude dál omotávat kolem prstu mého nic netušícího manžela.
Jsem v situaci, kterou vůbec neumím řešit. Sousedku přes ulici člověk neodstřihne ze dne na den. Kdykoli vyjdu na zahradu, vidím ji za záclonou nebo u plotu. Manžel se na mě dívá jako na někoho, komu „trochu hrabe,“ a ta potvora se na něj neustále medově usmívá, cpe mu domácí koláče a potřebuje zachránit. Co je mi platné, že vím, kdo se pod tou andělskou tváří skrývá, když on to nevidí? A co když se jí nakonec povede úplně rozložit naše manželství a sebrat mi muže?
Romana
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