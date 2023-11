Příběh Kláry: Vyjel po mě manžel kamarádky. Mám jí to říct, nebo mlčet?

Ale popořádku. Dneska už dávno netlačíme kočárky, máme každá dvě děti a všechny už chodí do školy. Ale nás dvě pořád spojuje hodně věcí a občas zajdeme na víno, někam s dětmi nebo jen tak po obchodech. Kamarádka je takový ten typ pohodové ženské, která vás vyslechne, nechá vypovídat a pak dobře poradí nebo aspoň rozesměje.

Jak už to tak chodí, naše rodiny se začaly potkávat, děti si spolu hrají a manželé občas zajdou na pivo nebo na tenis. Její muž mi vždycky přišel jako fajn chlap. Sice pracuje jako manažer, takže by si mohl doma dát nohy nahoru a nechat se obskakovat, ale on je i takový ten bezva táta, co s dětma blbne, vezme je na kolo nebo s nimi dělá úkoly.

Ona si na něj taky nikdy nestěžuje, nebo spíš jen tak v mezích normálu, jako to asi dělá každá. Rozhodně mi ale vždycky připadal jako takový ten partner do nepohody, co má oči jen pro svou rodinu. Jenže nedávno mě vyvedl z omylu. A to dost nepříjemně.

Náhodou jsme se potkali v obchodním domě a on mě poprosil, jestli bych s ním nezašla do obchodu, že se mu tam líbí jedny kalhoty, ale nedovede se rozhodnout, zda mu sedí. Manželku sem prý tahat nechce, že o nic vlastně nejde, tak jestli mu jako žena ten nákup zhodnotím. Nepřišlo mi na tom nic špatného, tak jsem ho následovala do obchodu a čekala před kabinkami.

Myslela jsem, že vyjde ven a ukáže se mi, ale on na mě volal, ať jdu za ním. Když jsem nakoukla do kabinky, tak mě čekal šok. Místo toho, aby předvedl, jak mu sedí kalhoty, popadl mě, přimáčkl na stěnu kabinky, osahával mě a začal líbat. Přitom mi šeptal do ucha, že už ho dávno hrozně rajcuju a že by si to se mnou nejradši rozdal hned tady a teď.

Byla jsem v šoku

Ani nevím, jak se mi to povedlo, ale bleskově jsem ho odstrčila a celá rudá vyběhla z kabinky i z obchodu. Myslím, že si prodavačka musela myslet, že jsem tam něco ukradla. Srdce mi tlouklo až v krku a nevěděla jsem, co si mám o tom výstupu myslet. Nikdy mě ani nenapadlo dívat se na manžela mé kamarádky jako na objekt sexuálního zájmu, a totéž jsem si myslela i o jeho přístupu ke mně.

Hlavně jsem ale měla za to, že jejich vztah je naprosto pohodový, všechno tam klape a není tam žádný prostor pro nevěru nebo nějaké avantýry. Kdyby takhle po mě vyjel kdokoli jiný ze společných známých, hned bych to samozřejmě kamarádce volala nebo psala a chtěla bych to s ní probrat na vínu, ovšem toto je docela něco jiného.

Od té doby jsem se s ním neviděla, jen mi napsal jednu SMS s omluvou a prosbou, aby to zůstalo mezi námi. Upřímně ani nemám chuť se o tom s někým bavit, už jen ta vzpomínka je dost nepříjemná. Ale na druhou stranu mám soucit s kamarádkou, která asi netuší, že má doma chlapa, co se sápe po cizích ženách...

Na jednu stranu bych jí to ráda řekla nebo aspoň naznačila, aby si na něj dala pozor. Na druhou stranu ale vůbec nevím, jak bych to podala. Navíc mám strach, že se tím vystavím jejímu podezření, že jsem mu snad dávala nějakou naději nebo s ním flirtovala, protože proč by to jinak zkoušel, že?

Nemůžu se o tomhle svém dilematu poradit ani s mým manželem, protože ten je na druhou stranu poměrně dost žárlivý, a ten by to tedy určitě nevzal dobře. Kromě toho, že i on by si asi myslel, že jsem tu akci celou nějak vyprovokovala, tak by se určitě neudržel a chtěl by se s ním jít prát.

Takže si to nechávám pro sebe a hlavou se mi honí všelijaké scénáře. Hlavně mám strach, že to ovlivní celý můj letitý vztah s kamarádkou, a to by mi opravdu bylo líto.

Klára

