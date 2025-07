Část 1/3

Sestra byla roky vdaná za docela fajn chlapíka, ale bohužel se jim nedařilo mít děti a jejich vztah se nakonec rozpadl. Pak nějakou dobu žila sama a měla jen občasné známosti, poté si přes seznamku našla muže, kterého si po poměrně krátkém chození vzala.

Nejdřív jsem si nevšimla ničeho zvláštního. Není to sice můj typ, ale hlavní mi přišlo, že se líbí sestře. Když nám ho poprvé přivedla ukázat, docela se nám s mámou líbila jeho bezprostřednost. Je to takový ten veselý, upovídaný typ, co je v každé společnosti hned doma.

Jenže první dojem se ukázal jako docela klamný. Ale na to jsme přišly až mnohem, později, kdy se sestrou vzali a po čase se jim narodil syn. Švagr se všude prezentoval jako bezmála otec roku, ale ve skutečnosti doma nesáhl na práci, když se sestra vrátila z porodnice, chtělo se jí prý plakat, jaký byl doma nepořádek.

Přesto ovšem stále za svým mužem stojí a obhajuje všechno, co dělá, i co neudělá. Má přece moc práce, je unavený, není mu dobře. Podle mého je to ale spíš hochštapler, který o sebe nechá pečovat, ale doma je k nepoužití, pořád je někde pryč a nefunguje ani jako manžel, ani jako táta.

Nejvíc mi vadí, že vždycky něco slíbí, ale nikdy to nesplní. Sestra už si na to asi zvykla, ale já si nějak zvyknout nedovedu. Naší mámě třeba nasliboval, jak jí vybuduje na zahradě nový kurník pro slepice, že jí poseče pozemek u chaty, že jí doveze auto na technickou, ale nic z toho se nestalo. Nakonec si musela všechno zařídit sama, nebo si někoho sehnat.

Když se na to téma chci bavit se sestrou, tak hned vyletí a začne se hádat, tak se tomu spíš snažím vyhýbat. Stejně jako se snažím vyhýbat švagrovi, který myslím pochopil, že jsem ho prokoukla, a tak na mě u sestry dost nasazuje a snaží se jí nakukat, že jsem proti ní a proti jejich vztahu.

Je to celé dost hrozná situace, máma je z toho taky celá špatná, a já nevím, jak se k věci postavit. Vidím, že sestra s ním zrovna šťastná není, ale protože má vysněné dítě, tak je asi schopná a ochotná leccos překousnout. Nechci jí kecat do života, ale je mi líto, jak to mezi námi skončilo a nechci o sestru přijít.

Martina

