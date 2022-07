Příběh Kláry: Sestře jsem půjčila peníze. Ona teď tvrdí, že to byl dar

Jmenuji se Klára, je mi 33 let. Jsem zasnoubená a s přítelem už chystáme svatbu. Rekonstruujeme dům, který přítel s bratrem kdysi zdědili. Bratra vyplatil a dům je teď jen pro nás, plánujeme velkou rodinu, tak snad nám to vyjde. Přítel si slušně vydělává, navíc s rekonstrukcí už dávno počítal, ještě, než mě poznal, začal hodně šetřit, aby se v budoucnu nemusel zadlužit.

Chci se na rekonstrukci také finančně podílet, nějaké úspory mám, ale větší obnos mi dluží má sestra, které jsem před nějakou dobou peníze půjčila. A v tom je ten velký problém, který teď vnesl rozkol mezi nás dvě.

Já jsem vždycky byla pro svou o sedm let mladší sestru spíš náhradní matkou než sestrou. Naši rodiče prostě moc nefungovali. Táta pil a máma měla psychické problémy. Ale to vše začalo, až když šla sestra do první třídy. Mně bylo třináct a měla jsem úplně jiné představy o tom, jak trávit volný čas, místo toho jsem se musela starat o sestru.

Krásné dětství trvalo krátce

Do doby, než se sestra narodila, mám na dětství docela hezké vzpomínky. Naši se mi hodně věnovali, vzpomínám na to, jak si máma se mnou neustále povídala, učila mě básničky, zpívala si se mnou, Táta mě učil jezdit na kole a večer mi před spaním četl pohádky. To jsou mé nejkrásnější vzpomínky na dětství. Nic nenasvědčovalo tomu, že se jednou vše pokazí.

Když se narodila sestra, akorát jsem začala chodit do školy. Rodiče to tak prý naplánovali, aby máma byla doma, až se ze mě stane školák. Jenže porod byl prý dost komplikovaný, sestra se narodila přidušená a museli ji oživovat. Nakonec vše dobře dopadlo, ale mámu to nejspíš poznamenalo, projevila se u ní poporodní deprese.

Vzpomínám, že s námi tenkrát skoro rok bydlela babička, její matka. Mámin stav byl dlouhou dobu jako na houpačce, byly dny, kdy byla naprosto v pohodě, věnovala se mně i miminu, pak ale přišlo období, kdy byla zavřená v pokoji a my ji kolik dní ani neviděli. Měli jsme jen tátu a babičku, která bohužel hodně brzy zemřela.

Po roce se naštěstí mámin stav celkem stabilizoval. Byla pod kontrolou lékařů, brala léky, občas se sice problematické dny vrátily, ale nebylo to tak často jako zpočátku. Konečně se náš život aspoň na čas vrátil do starých kolejí.

Máma sice už nikdy nebyla stejná jako dřív, jako když ještě nebyla sestra na světě, ale docela dost se nám věnovala a stejně tak táta. Jenže pak se mu stal v práci úraz. Pracoval na stavbě, a i když se nezranil vlastní vinou, zjistili mu v krvi alkohol. Sice jen minimum, ale stačilo to k tomu, aby ho propustili a neměl ani nárok na nějaké odškodné.

A od té doby to už s tátou šlo z kopce. Svou výpověď bral jako velkou křivdu, kterou pravidelně utápěl v alkoholu. A mámě to na jejím zdravotním stavu taky nepřidalo. Nakonec skončila v invalidním důchodu.

Sestře jsem nahrazovala rodiče

Od puberty jsem prakticky suplovala rodiče, starala se o sestru, pomáhala jí se školou, dohlížela na ni. Máma sem tam fungovala, dokázala občas nakoupit i uvařit, ale na nic dalšího už neměla kapacitu. Táta sice chodil do práce, ale dost času trávil v hospodě. Když přišel domů, zeptal se jen, co bude k jídlu, jestli je všechno se mnou a sestrou v pořádku a víc ho nezajímalo. Občas nám pomáhala sousedka, se kterou máma dřív hodně kamarádila, bylo jí mámy i nás se sestrou líto.

Z dětství jsme se přehouply do dospělosti. Ve dvaadvaceti jsem odešla z domova, sestra tam pochopitelně zůstala, akorát končila základní školu. Stále jsem na ni dohlížela a pomáhala jí, ale měla jsem i svůj vlastní život.

Pracuji jako rehabilitační sestra a moje sestra se vyučila kuchařkou. I ona už dávno s rodiči nebydlí, ani jedna se s nimi prakticky nestýkáme. Se sestrou jsem ale byla v kontaktu neustále. Pomáhala jsem jí najít podnájem, sehnala jsem jí i práci ve školní jídelně. Byla jsem jí prostě pořád nablízku, kdykoliv potřebovala. A to i v době, kdy si našla přítele.

Proto když za mnou před třemi lety přišla, jestli bych jí půjčila 80 tisíc, protože si s přítelem pronajali větší byt, musí si ho ale zařídit a nějaké ty peníze jim ještě scházejí, neodmítla jsem ji. Měla jsem ze stavebního spoření větší rezervu a peníze jsem zrovna na nic nepotřebovala.

Domluvily jsme se, že mi je nemusí hned vracet, že klidně počkám a časem se domluvíme. Ujišťovala mě, že bude šetřit, aby měla peníze po ruce, až je budu já potřebovat zpátky. Pochopitelně jsme spolu neuzavřely žádnou smlouvu.

Nyní ale nastala doba, kdy ty peníze potřebuji. Jak jsem zmínila, chtěla bych přispět příteli na rekonstrukci domu. Řekla jsem tedy sestře, jestli by mně mohla peníze vrátit, třeba ve dvou třech splátkách, přece jen uplynula už dlouhá doba a mohla si je našetřit.

Sama se mi nedávno chlubila, že se jim s přítelem docela daří. Její reakce mě šokovala. Tvrdila mi, že jsem jí ty peníze dala a že jsem sama řekla, že mi je vracet nemusí. Byla jsem jak opařená, ona trvala na svém a prý je to ode mě sprosté, že je chci zpátky.

A co teď? Se sestrou jsem od té doby nemluvila, jsem bezradná, hrozně mi ublížila, zradila mě. Už několikrát jsem jí volala, psala, ale ona vůbec nereaguje. Přítel mi řekl, že to rozhodně nemám nechat být, že se musím bránit.

Uvědomila jsem si, že mám od ní vzkaz na messengeru, ve kterém mi děkuje, že jsem jí peníze půjčila, že jsem její nejmilovanější sestřička a prý jakmile budu peníze potřebovat, že mi je vrátí. Přítel mi řekl, že s tímhle bych měla mít úspěch, že mám jít na policii a nahlásit to. Ale já z toho mám hrozný pocit.

Klára

