Příběh Zuzany: Rozešla jsem se s přítelem. Jsem už zadaná, ale chci ho zpátky

Že to v našem vztahu začalo skřípat, mi došlo asi po pěti letech chození. Měli jsme s přítelem dohodu, že si po vysoké škole vybudujeme kariéru, koupíme vlastní bydlení a pak začneme uvažovat o rodině. Jenže on najednou přišel s tím, že si byt pořizovat nebudeme a zůstaneme v pronájmu. V té době jsme spolu byli pět let.
Část 1/3
Ilustrační snímek

Musím na začátek říct, že jsme oba hodně pragmatické osobnosti, romantika u nás ve vztahu byla tak někdy v začátku, ale perfektně jsme si vždycky sedli a ve všem se shodli. Oba jsme pracovití, umíme vydělat peníze a navíc je nemáme ve zvyku rozhazovat za nesmysly, nejvíc nás vždycky stálo hezké bydlení a hlavně cestování.

Milujeme poznávání nových míst, moře, hory, města… V tomhle jsme se vždycky shodli, a stále asi i shodujeme. Jenže jak jsem psala, najednou to začalo skřípat. Můj přítel se dočkal v práci povýšení, já si našla nové místo a trávili jsme spolu najednou mnohem méně času než dřív během studia na vysoké škole i v začátcích v práci.

Napište i vy svůj příběh

Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Navíc jsem v zaměstnání poznala nového kolegu, který se mi začal dvořit, čehož jsem si nejdřív vlastně ani nevšimla, ale jak jsme spolu trávili víc a víc času nad jedním projektem, došlo mi, že mu nejsem lhostejná. Věděl ale, že jsem zadaná, tak jsem tomu nevěnovala moc pozornost.

Jenže on se asi nechtěl vzdát, a tak to zařídil tak, že jsme spolu vyrazili na služební cestu do zahraničí, kde jsme si docela sedli. Je to milý kluk, je s ním legrace a je navíc i docela chytrý, takže jsme si to celkem užili. Ne, na sex nedošlo, nejsem ten typ, abych zahýbala ve vztahu. Prostě to jen byl fajn strávený čas.

Jenže od té doby mi přišlo, že to u nás doma skřípe ještě víc. Začala jsem si všímat toho, že můj přítel je ke mně poslední dobou celkem kritický – vadila mu najednou spousta věcí, kterých si dřív nevšímal. Od pořádku doma až po moje oblečení, ve kterém jdu do práce.

Musím se přiznat, že mi to nebylo příjemné a snažila jsem se to s ním v klidu řešit, ale pokaždé, když jsem se o tom začala bavit, tak se naježil a odešel z místnosti. Nemělo to cenu, zdálo se mi. Probírala jsem to i s kolegou v práci a ten mi poradil, ať navrhnu, že si dáme s přítelem pauzu.

Příběh Leony: Můj přítel to přehání s projevy emocí, je mi to nepříjemné

Když jsem s tím přišla, nejdřív se partner hrozně divil, ale pak řekl, že tedy ano, ale že on se z bytu, co máme pronajatý, stěhovat nechce. Tak jsem se sbalila a odstěhovala se na čas k rodičům. Ti z toho byli celí pryč, protože si mysleli, jak nám to s přítelem klape a že třeba bude brzy svatba, ale vzali mě domů, neměli s tím problém, i když nemají zrovna velký byt a už s tím nepočítali.

Po pár týdnech mi ale přišlo, že doma spíš našim jen překážím, tak jsem využila nabídky kolegy, ať se nastěhuji k němu, že má pronajatý velký byt a není to pro něj problém. Samozřejmě u toho nezůstalo a začali jsme spolu pomalu chodit. Bývalý přítel, pokud vím, nikoho nemá.

V novém vztahu se cítím jako princezna, můj nový kluk je hrozně hodný, pozorný, vše se točí kolem mě, zaplatil nám krásnou dovolenou v Řecku, chodíme na večeře, sex je taky v pohodě, je to s ním zkrátka super.

Jenže jsme spolu asi tři měsíce a já začala myslet na svého ex. Uvědomila jsem si, že ho mám pořád ráda a že bych ho chtěla zpátky. Jenže nevím, co dělat. Nechci ublížit svému současnému klukovi a taky se bojím, že mě bývalý přítel už nebude chtít ani vidět. Co s tím?
Zuzana

Názor psycholožky čtěte na další straně.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé

Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...

Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly

Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...

Hvězdy, které mají za sebou extrémní počet plastických operací

Někteří slavní milují plastiky a jsou v tomto směru rekordmany. Mají jich za sebou desítky a díky tomu si tak udržují mladistvý vzhled. Podívejte se do galerie, kdo ze zahraničních VIP si nemůže...

V těhotenství se žena změnila k nepoznání, šokovala i vlastní rodinu

Osmadvacetiletá Farah Faizalová z Malajsie se v době těhotenství radovala a těšila na svého potomka, ale zároveň nesmírně trpěla kvůli svému vzhledu, který šokoval nejen ji, ale i její okolí. Její...

28 let bez módní ikony, princezny Diany. Připomeňte si její méně známé modely

Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu...

Kompresní punčochy? Tajná zbraň pro lehké nohy každý den

Advertorial

Zapomeňte na představu, že kompresní punčochy patří jen do nemocnice. Stávají se oblíbeným a praktickým doplňkem, který pomáhá ženám udržet nohy svěží a podporuje jejich krevní oběh. A to nejen při...

1. září 2025

Příběh Zuzany: Rozešla jsem se s přítelem. Jsem už zadaná, ale chci ho zpátky

Že to v našem vztahu začalo skřípat, mi došlo asi po pěti letech chození. Měli jsme s přítelem dohodu, že si po vysoké škole vybudujeme kariéru, koupíme vlastní bydlení a pak začneme uvažovat o...

1. září 2025

Móda plná náznaků. Transparentní kousky jsou chic, noste je chytře

Objevte kouzlo trendy průhledných materiálů, které do módy přinášejí špetku odvahy a odhalují ženskost v té nejryzejší podobě.

1. září 2025

Nemějte ze sluníčka vrásky. Pomůže hydratace, kolagen i vitamin C

Sluneční paprsky jsou nejen balzámem pro duši, ale často také neúprosným testem naší pleti. Je proto to důležité pleť na slunečné dny připravit, abychom zamezili vzniku drobných vrásek, dehydrataci...

1. září 2025

Nemoci srdce u žen. Rizikem jsou hormony, antikoncepce i životní styl

Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí v Česku i ve světě. K základním rizikovým faktorům patří také vyšší koncentrace estrogenů v těhotenství či hormonální změny související s...

1. září 2025

Horoskop na první zářijový týden: Raci projeví city, Lvy čekají nové šance

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

1. září 2025

Už se nebojím, že řeknu hloupost, říká Kvízová dáma z pořadu Na lovu

Premium

Elegantní a usměvavá, přitom neúprosná v televizních soutěžích. Dagmar Jandová, známá jako Kvízová dáma ve vědomostním pořadu Na lovu, prozrazuje, jak se z meteoroložky stala lovkyní soutěžících,...

1. září 2025

Bramborové šišky s mákem a ostružinovým přelivem

Bramborové šišky s mákem a ostružinovým přelivem
Recept

Střední

40 min

Sladký pokrm, ze kterého se vám budou dělat boule za ušima.

Nezvedne palec, nepostaví se na špičky. Příznaky začínajícího ochrnutí, říká lékař

Premium

Degenerativní onemocnění páteře – tedy změny způsobené opotřebením páteřních struktur, nejčastěji meziobratlových plotének, kloubů a vazů – je proces, který s věkem postupuje. „Pacientům v ambulanci...

31. srpna 2025

Na svá prsa myslím od rána do večera, říká žena posedlá svým hrudníkem

Menagerie Verre alias Foxy otevřeně přiznává, že je závislá na zvětšujícím se poprsí a od rána do večera nedokáže myslet na nic jiného, než právě na svůj hrudník. Její obsese se začala projevovat,...

31. srpna 2025  11:40

Horko můžete porazit i cvičením. Jóga vás v parnu zklidní i osvěží

Jóga nemusí být jen dynamická a zahřívací. Zkuste zpomalit a zařaďte pozice, které zklidňují mysl, jemně protahují tělo a jsou ideální i do parných dnů.

31. srpna 2025

S parfémem, nebo bez? Co o vás prozradí vaše vůně

Okolí vnímá nejenom náš vzhled, ale i vůni. A ta o nás vypovídá mnohé... Co všechno o sobě prozradíme nejen svým tělesným pižmem, ale i výběrem parfému? Možná budete překvapeni.

31. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.