Musím na začátek říct, že jsme oba hodně pragmatické osobnosti, romantika u nás ve vztahu byla tak někdy v začátku, ale perfektně jsme si vždycky sedli a ve všem se shodli. Oba jsme pracovití, umíme vydělat peníze a navíc je nemáme ve zvyku rozhazovat za nesmysly, nejvíc nás vždycky stálo hezké bydlení a hlavně cestování.
Milujeme poznávání nových míst, moře, hory, města… V tomhle jsme se vždycky shodli, a stále asi i shodujeme. Jenže jak jsem psala, najednou to začalo skřípat. Můj přítel se dočkal v práci povýšení, já si našla nové místo a trávili jsme spolu najednou mnohem méně času než dřív během studia na vysoké škole i v začátcích v práci.
Navíc jsem v zaměstnání poznala nového kolegu, který se mi začal dvořit, čehož jsem si nejdřív vlastně ani nevšimla, ale jak jsme spolu trávili víc a víc času nad jedním projektem, došlo mi, že mu nejsem lhostejná. Věděl ale, že jsem zadaná, tak jsem tomu nevěnovala moc pozornost.
Jenže on se asi nechtěl vzdát, a tak to zařídil tak, že jsme spolu vyrazili na služební cestu do zahraničí, kde jsme si docela sedli. Je to milý kluk, je s ním legrace a je navíc i docela chytrý, takže jsme si to celkem užili. Ne, na sex nedošlo, nejsem ten typ, abych zahýbala ve vztahu. Prostě to jen byl fajn strávený čas.
Jenže od té doby mi přišlo, že to u nás doma skřípe ještě víc. Začala jsem si všímat toho, že můj přítel je ke mně poslední dobou celkem kritický – vadila mu najednou spousta věcí, kterých si dřív nevšímal. Od pořádku doma až po moje oblečení, ve kterém jdu do práce.
Musím se přiznat, že mi to nebylo příjemné a snažila jsem se to s ním v klidu řešit, ale pokaždé, když jsem se o tom začala bavit, tak se naježil a odešel z místnosti. Nemělo to cenu, zdálo se mi. Probírala jsem to i s kolegou v práci a ten mi poradil, ať navrhnu, že si dáme s přítelem pauzu.
Když jsem s tím přišla, nejdřív se partner hrozně divil, ale pak řekl, že tedy ano, ale že on se z bytu, co máme pronajatý, stěhovat nechce. Tak jsem se sbalila a odstěhovala se na čas k rodičům. Ti z toho byli celí pryč, protože si mysleli, jak nám to s přítelem klape a že třeba bude brzy svatba, ale vzali mě domů, neměli s tím problém, i když nemají zrovna velký byt a už s tím nepočítali.
Po pár týdnech mi ale přišlo, že doma spíš našim jen překážím, tak jsem využila nabídky kolegy, ať se nastěhuji k němu, že má pronajatý velký byt a není to pro něj problém. Samozřejmě u toho nezůstalo a začali jsme spolu pomalu chodit. Bývalý přítel, pokud vím, nikoho nemá.
V novém vztahu se cítím jako princezna, můj nový kluk je hrozně hodný, pozorný, vše se točí kolem mě, zaplatil nám krásnou dovolenou v Řecku, chodíme na večeře, sex je taky v pohodě, je to s ním zkrátka super.
Jenže jsme spolu asi tři měsíce a já začala myslet na svého ex. Uvědomila jsem si, že ho mám pořád ráda a že bych ho chtěla zpátky. Jenže nevím, co dělat. Nechci ublížit svému současnému klukovi a taky se bojím, že mě bývalý přítel už nebude chtít ani vidět. Co s tím?
Zuzana
Názor psycholožky čtěte na další straně.