Příběh Alice: Chci se rozejít s přítelem, ale mám strach, že si něco udělá

Jde o to, že za těch několik let, co jsme spolu, se přítel dost změnil. Nebo já možná začínám vidět věci, které jsem dřív neviděla či vidět nechtěla. Po maturitě jsem šla studovat bakalářský obor, přítel začal pracovat. Zanedlouho potom jsme se spolu usadili v bytě, který patří jeho otci.

Připouštím, že mi to vyhovovalo, protože jsme tak mohli jít bydlet do Prahy, odkud ani jeden nepocházíme, ale i kvůli budoucnosti a hledání práce nám to přišlo výhodné. Problém je ovšem v tom, že každý vidíme naše soužití trochu jinak.

Můj přítel čím dál tím hůř nese, když nejsem doma a když se vídám s lidmi ze školy, s kamarádkami a známými. Nechce, abych chodila někam jen sama bez něj, dost často mi kvůli tomu dělá scény. Sám ale nikam moc chodit nechce, nejraději je doma, dokonce si v práci domluvil část týdne na home office. Říká, že je mu tam nejlépe.

Jeho představa je, abych byla doma co nejvíc s ním, abych ho obskakovala, vařila, uklízela a poslouchala jeho případné stesky. Sám se sebou, myslím, není moc spokojen, trápí ho, že nešel studovat jako já a že v práci nedělá kariéru, jakou si představoval.

Myslela jsem dřív, že je docela společenský a sebevědomý, ale spíš se mi zdá, že si čím dál méně věří. Projevuje se to tím, že neustále na někoho nadává, jaký je to kariérista, že si chce jen nahrabat a nic neumí, všichni jsou podle něj jen hochštapleři a podvodníci. On sám sebe vidí jako toho s jedinými správnými názory. I na mě se zlobí, když řeknu něco, s čím nesouhlasí.

Moc by si přál, abychom spolu měli dítě, ale já se do toho nehrnu. Za prvé chci ještě studovat a za druhé si nejsem jistá, jestli bych si ho měla pořídit právě s ním. Vadí mi hlavně to, jak se snaží odstřihnout mě od mých přátel a kamarádek. Nikdo mu není dost dobrý, snaží se je v mých očích jen očernit, a když se jich zastanu nebo řeknu, že půjdu ven i bez jeho souhlasu, tak mi dělá scény.

Většinou to na mě začne zkoušet, že mu není dobře, a když mu řeknu, ať si dá paralen a jde si lehnout, tak přitvrdí. Začne plakat, že ho nemám dost ráda, nebo že mám určitě někoho jiného a v tom případě že on si něco udělá, protože beze mne nemůže žít.

Jsem z toho dost špatná, protože se cítím pod hrozným tlakem a takhle si zdravý vztah nepředstavuju. Nemám sice kam jít, ale to už by se nějak udělalo. Často si říkám, že by pro nás oba bylo lepší, kdybychom se rozešli. Jenže co když si opravdu něco udělá? Nechci mu ublížit, ale nemůžu už takhle dál žít…

Alice

