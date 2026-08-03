Přišlo se na to tak, že jsme se začali bavit o vlastním bydlení a já nechápala, proč se mnou nechce jít do banky zjistit možnosti čerpání hypotéky. Pořád si nějak nemohl udělat čas a hledal výmluvy, až nakonec vyšel s pravdou ven. Přiznal se, že se před sedmi lety pokusil podnikat s bývalým kamarádem, který ho podrazil. A on má na krku dluh přes milion korun, který pomalu splácí.
Je to děsné číslo, ale co mě zasáhlo ještě víc, bylo jeho mnohaleté lhaní. Celé tři roky se mnou plánoval budoucnost, mluvil o svatbě a dětech, a přitom moc dobře věděl, že má na krku finanční balvan, který z nás v podstatě dělá bankovního vyvrhele.
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Když jsem se ho se slzami v očích ptala, proč mi to neřekl dřív, sesypal se. Tvrdil, že se strašně styděl, bál se, že o mě přijde, a že si myslel, že to nějak vyřeší sám, než na to přijde řeč. Prosil mě o odpuštění a tvrdil, že mě miluje a že spolu všechno zvládneme.
Jenže já teď vidím realitu v úplně jiných barvách. Pokud s ním zůstanu, moje sny o vlastním bydlení a klidném zajištění rodiny padají pod stůl. Budeme muset žít v podnájmu, počítat každou korunu a já budu věčně žít ve strachu, že na dveře zaklepe exekutor.
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Vím, že je pracovitý, a taky už mi došlo, proč si bere stále práci navíc a domů chodí pozdě a vyčerpaný. Prostě splácí svoji mladickou nerozvážnost a snaží se s tím popasovat jako chlap. Jenže já si přijdu strašně oklamaná a moje představa o skvělém otci mých budoucích dětí je ta tam.
Miluji ho a vím, že ty dluhy neudělal proto, že by bezhlavě utrácel za automaty nebo luxus, ale kvůli smůle a naivitě v podnikání. Jenže moje racionální já bije na poplach. Mám právo zničit svou vlastní finanční stabilitu a budoucnost svých dětí kvůli chybám, které udělal někdo jiný ještě předtím, než mě vůbec poznal?
Ela
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