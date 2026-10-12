Po nepovedeném manželství jsem se k online seznamování stavěla skepticky, ale profil toho sympatického čtyřicátníka mě zaujal. Působil vzdělaně, na fotografiích byl v obleku a psal o sobě, že vede stavební firmu a ve volném čase zvelebuje rodinný dům se zahradou.
První schůzky byly fajn. Chodili jsme do hezkých restaurací, nosil mi květiny a mluvil o tom, jak hledá parťačku pro život, která by do jeho rodinného zázemí vnesla ženskou ruku. Zmínil i to, že sám vychovává čtrnáctiletého syna, jehož matka od nich před lety odešla a s chlapcem se vůbec nestýká. Brala jsem to jako projev obrovské zodpovědnosti a charakteru.
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Jenže když mě po dvou měsících poprvé pozval o víkendu k sobě na kafe, přišel šok. Žádná upravená vila. Zastavili jsme před starým, zanedbaným domem s opadanou omítkou a zahradou zarostlou lebedou. Uvnitř to bylo ještě horší. Pavučiny v rozích, špinavé nádobí ve dřezu a linka celá ulepená. Pan podnikatel se jen ledabyle pousmál a řekl, že „teď trochu nestíhá uklízet, protože má moc práce na stavbách“.
Seznámil mě i se svým synem, který vykoukl ze svého pokoje. Bylo mu asi čtrnáct, byl hubený, působil křehce a zakřiknutě. Zatímco můj rozum křičel, abych se otočila a utekla, ovládl mě mateřský pud. Bylo mi toho kluka neskutečně líto. Místo romantického odpoledne jsem si vykasala rukávy a začala drhnout kuchyň. Z toho, co jsem našla v lednici a ve špajzu, jsem vykouzlila rychlou buchtu ke kafi, která do večera zmizela.
Neměla jsem to původně v plánu, ale zůstala jsem přes noc a druhý den uvařila velký hrnec polévky a pořádné teplé jídlo. Postupně se z toho stal víkendový rituál. Kdykoli jsem přijela, nakoupila jsem zásoby, vyprala hromady prádla, vyvětrala a pekla.
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Příběh Ely: Přítel si v minulosti nasekal dluhy, ale jaksi mi to zapomněl říct
Oba byli nadšení a tvrdili mi, že jsem do jejich domu přinesla štěstí. A vlastně to tak trochu vypadalo. Pomalu to tam prokouklo a kluk, který byl zpočátku odtažitý, se mnou začal komunikovat. Pomáhal mi loupat brambory, začal mi vyprávět o škole, o kamarádech, o tom, jak se cítí sám.
V jeho očích jsem viděla obrovskou úlevu, že konečně přišel někdo, kdo se ho zeptá, jaký měl den, vypere mu sportovní dres a udělá mu k večeři teplé jídlo. Byl se mnou očividně rád a já v něm viděla syna, kterého jsem nikdy neměla.
Jenže s jeho tátou to zas tak moc neklapalo. Z jeho vyprávění o podnikání se vyklubala jen hromada dluhů a práce od nevidím do nevidím, ale na účtě stále vyluxováno. Když už byl doma, lehl si k televizi, nechal se obskakovat a o syna nejevil valný zájem. Navíc na mě začal tlačit, abych se k nim nastěhovala natrvalo, prodala svůj byt a pomohla mu zrekonstruovat barák. To jsem rezolutně odmítla. Uvědomila jsem si, že ho nemiluju. Nemáme toho moc společného a mám pocit, že z jeho strany šlo jen o hledání bezplatné uklízečky, kuchařky a sponzorky.
Poslední měsíc moc nespím. Vím, že to s ním musím skončit. Náš vztah nemá budoucnost a vedle něj bych se jen utrápila. Jenže jakmile si představím, že odejdu, vidím před sebou jeho syna. Kluka, kterého už jednou opustila vlastní máma a který teď po letech zažívá, co je to domov a péče. Neumím si představit, že po mém odchodu zase skončí v tom špinavém doupěti o suchých rohlících. Nevím, jak z toho ven. Nechci tomu nevinnému klukovi zlomit srdce a cítit se jako ta, co ho zradila.
Soňa
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